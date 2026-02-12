बांग्लादेश में आम चुनाव जारी है, जहां 299 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस बीच बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बुधवार (11 फरवरी 2026) को कहा कि अगर उनकी पार्टी आम चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आती है तो वह भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए काम करेगी. उन्होंने यह बात ढाका में चुनाव से एक दिन पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में कही. शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी पड़ोसी देशों और दुनिया के अन्य मित्र देशों के साथ सकारात्मक और बेहतर संबंध चाहती है. उन्होंने कहा, 'भारत हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता रहेगा. हमारा मकसद टकराव नहीं, बल्कि शांति और विकास के लिए साझेदारी बनाना है. इसके लिए आपसी सम्मान और भरोसा जरूरी है.'

बांग्लादेश में साल 2024 के हिंसक आंदोलन के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं. उस आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था. इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी 11 दलों के गठबंधन का नेतृत्व कर रही है और वह बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की मुख्य प्रतिद्वंद्वी मानी जा रही है.

अल्पसंख्यकों को लेकर दिया बयान

चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उठ रही चिंताओं पर भी शफीकुर रहमान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, उनका धर्म कोई भी हो, वे सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं. मेरे देश में कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है. मैं किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानता. हम सभी पहले बांग्लादेशी हैं और हर नागरिक समान है. उन्होंने यह भी कहा कि देश की प्रगति के लिए समावेशन जरूरी है. उनके अनुसार, 'समावेश का मतलब लोगों को बांटना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है, जो कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है. ऐसे में चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों का रुख भी अहम माना जा रहा है.'