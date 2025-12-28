Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

इंकलाब मंच ने आज रविवार (28 दिसंबर) से बांग्लादेश के सभी संभागीय शहरों में पूर्ण नाकाबंदी की घोषणा कर दी है. छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और राजधानी ढाका से बाहर भी इंकलाब मंच की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं.

बांग्लादेश के अखबार 'द डेली स्टार' के अनुसार, संगठन ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि नाकाबंदी रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी. प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घोषणा राजधानी के शाहबाग चौराहे से की गई, जहां इंकलाब मंच शुक्रवार से धरना दे रहा था. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को मुख्य रूप से इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका, सिलहट, चटोग्राम और कुश्तिया में सड़कों को ब्लॉक कर दिया और हादी के लिए न्याय की मांग करते हुए धरने दिए.

हादी की कब्र पर गए तारिक रहमान

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका में शुक्रवार दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद शाहबाग पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अजीज सुपरमार्केट के सामने जाकर बीएनपी नेता तारिक रहमान को ढाका विश्वविद्यालय क्षेत्र में हादी की कब्र पर जाने की अनुमति दी. प्रदर्शनकारी दोपहर 12:40 बजे के आस-पास शाहबाग लौट आए, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया.

इंकलाब मंच के सांसद ने दी चेतावनी

इंकलाब मंच के सांसद अब्दुल्ला अल जाबेर ने शाहबाग में सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन को ओर तेज करने की चेतावनी दी. डेली स्टार के अनुसार उन्होंने कहा, “आज हम शाहबाग में हैं; कल हम जमुना (मुख्य सलाहकार का आवास), संसद या छावनी पर भी कब्जा कर सकते हैं.”

जाबेर ने सरकार की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए कहा कि शुक्रवार से धरना जारी रहने के बावजूद कोई भी सलाहकार प्रदर्शन स्थल पर नहीं आया है. उन्होंने कहा, “लोग सड़कों पर ठंड से कांप रहे थे जबकि सलाहकार अपने घरों में सो रहे थे.” उन्होंने आगे कहा कि सरकार पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है.

