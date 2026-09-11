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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमां के निधन पर जेल से बाहर आए बांग्लादेश के चिन्मय दास, वीडियो वायरल

मां के निधन पर जेल से बाहर आए बांग्लादेश के चिन्मय दास, वीडियो वायरल

बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय दास की मां का निधन हो गया. उन्होंने बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 11 Sep 2026 12:46 PM (IST)
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बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की मां संध्या रानी का गुरुवार (10 सितंबर) को निधन हो गया. वे लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं. अहम बात यह है कि चिन्मय कृष्ण दास ने मां से मुलाकात के लिए पैरोल की मांग की थी, लेकिन उन्हें जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं मिली थी. हालांकि अब मां के निधन के बाद वे जेल से बाहर आए और वो भी महज 5 घंटे के लिए. इसका मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चिन्मय कृष्ण दास को मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार शामिल होने के लिए महज 5 घंटे की इजाजत मिली थी. वे अंतिम संस्कार के बाद वापस जेल चले गए. चिन्मय जब जेल से बाहर आए तो अपने आराध्य की मूर्ति की आगे सिर रखकर रोने लगे. 

चिन्मय की तरफ से उनके बड़े भाई रंजन कुमार धर ने 9 सितंबर को पैरोल के लिए आवेदन किया था, लेकिन चटगांव जिला प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया था. इसके अगले ही दिन उनकी मां का निधन हो गया. डिप्टी कमिश्नर जाहिदुल इस्लाम मिया ने चिन्मय को निधन के बाद पांच घंटे के लिए बाहर जाने की इजाजत दी.

नवंबर 2024 से जेल में बंद हैं चिन्मय

चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को ढाका से गिरफ्तार किया गया था. वे सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता के पद पर थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत हो गई. इसके बाद अलीफ के पिता ने 31 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले के बाद चिन्मय की गिरफ्तारी हुई थी. जांच अधिकारियों ने गिरफ्तारी को लेकर दखल दिया था.

यह भी पढ़ें : TMC के बागी सांसदों को झटका! बंगाल के निकाय चुनाव को लेकर BJP का बड़ा फैसला

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 11 Sep 2026 12:42 PM (IST)
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