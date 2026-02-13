पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज शुक्रवार (13 फरवरी) को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत पर पार्टी सुप्रीमो तारिक रहमान को बधाई दी है. इस चुनाव में जीत हासिल करने वाली बीएनपी अंतरिम प्रशासन की जगह अब सत्ता संभालेगी. अगस्त 2024 में अवामी लीग की मुखिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, जिसके बाद से मोहम्मद यूनुस के हाथों में बांग्लादेश की डोर थी.

'इस बड़ी जीत के लिए बधाई मेरे तारीक-भाई'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरी हार्दिक बधाई, शुभोनंदन, मेरे सभी भाई-बहनों और बांग्लादेश के सभी लोगों को. मेरी तरफ से आप सभी को रमजान की अग्रिम मुबारकबाद. इस बड़ी जीत के लिए मेरी बधाई मेरे तारीक-भाई, उनकी पार्टी और सभी दलों को. प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ और खुश रहें. ममता बनर्जी ने आशा व्यक्त की है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमेशा तनावमुक्त रहें. उन्होंने लिखा कि मेरी कामना है कि हमारे संबंध हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण रहें.

My hearty congratulations, shubhonandan, to all my brothers and sisters, all the people, in Bangladesh. My advance Ramazan mubarak to all of them.



For this great victory, my congratulations to my Tarique-Bhai, his party, and all the parties. Pray, you all be well and happy.… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 13, 2026

बांग्लादेश के निर्वाचन आयोग (ईसी) ने चुनाव परिणाम की अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित अनौपचारिक आंकड़ों और अनुमानों के अनुसार बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 210 से अधिक सीट जीत ली हैं जबकि जमात-ए-इस्लामी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है.

शेख हसीना की अवामी लीग नहीं लड़ पाई चुनाव

बांग्लादेश के आम चुनाव में इस बार बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसके नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे. लंबे वक्त तक लंदन में रहने के बाद हाल ही में तारिक रहमान चुनाव से कुछ दिनों पहले बांग्लादेश वापस लौटे हैं. बांग्लादेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब अवामी लीग चुनाव में भाग नहीं ले पाई, क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस ने शेख हसीना की पार्टी पर बैन लगा दिया है और वो भारत में हैं.

