Bangladesh Election Results: बांग्लादेश चुनाव के नतीजे कब? सबसे पहले कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव, जानें
Bangladesh Election Results 2026 Date Time: बांग्लादेश में मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले देश बांग्लादेश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं.
बांग्लादेश में आज (12 फरवरी) आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है. 12 फरवरी शाम साढ़े 4 बजे तक लोग वोट कर सकते हैं. लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले देश बांग्लादेश में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं. देश की 300 संसदीय सीटों में 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है. कुल 1,981 उम्मीदवार मैदान में हैं.
बांग्लादेश में चुनाव के साथ-साथ एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा हैं. इस बार मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है. इससे पहले मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.
क्या बोले मोहम्मद यूनुस
मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है और आधिकारिक परिणाम कल यानि 13 फरवरी को आने की संभावना है. मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि वह जल्द ही निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंप देंगे. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों से मतदान के चलते संयम, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक व्यवहार बनाए रखने की अपील की है.
यहां देख सकते हैं बांग्लादेश चुनाव के नतीजे
बांग्लादेश में हो रहे आम चुनावों को जेन Z इलेक्शन भी कहा जा रहा है. बांग्लादेश के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 12.7 करोड़ मतदाताओं में से 3.58 प्रतिशत मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं. ये युवा शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद ही वोट देने के लिए योग्य मतदाता बने हैं. इसके अलावा देश में पहली बार करीब 8 लाख पंजीकृत प्रवासी बांग्लादेशी आईटी आधारित डाक मतपत्र सिस्टम के जरिए मतदान कर सकेंगे.
