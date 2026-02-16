हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेख हसीना का तख्तापलट करने वाली Gen Z बांग्लादेश में क्यों हार गए? इन 5 वजहों से खत्म हुई राजनीतिक साख

Bangladesh Gen-Z: शेख हसीना के तख्तापलट के लिए जब Gen-Z सड़क पर उतरी तो उसे बांग्लादेश की आम अवाम का भी सहयोग मिला. हालांकि वोटिंग के समय लोगों ने उनके बदले किसी और को अपना नेता चुना.

By : अविनाश राय | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 Feb 2026 06:05 PM (IST)
बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को जब आम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे तो सबकी नजर वहां की तीन सबसे बड़ी पार्टियों पर थी. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) जिसके मुखिया तारिक रहमान थे. जमात-ए-इस्लामी जिसके मुखिया शफीक-उर-रहमान थे और जातीय नागरिक पार्टी जिसके मुखिया नाहिद इस्लाम थे.

हालांकि 13 फरवरी की शाम जब नतीजे आए तो पता चला कि जिन नाहिद इस्लाम और उनके Gen-Z साथियों की वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ और चुनाव की नौबत आई, वो इस चुनाव में 6 सीटों पर ही सिमट गए और जो तारिक रहमान पिछले 18 साल से बांग्लादेश से बाहर थे, Gen-Z के बनाए माहौल में वापसी के बाद वही न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, बल्कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बन गए.

आखिर जिस Gen-Z ने बांग्लादेश की सड़कों पर क्रांति के जरिए  शेख हसीना का तख्तापलट कर उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, बांग्लादेश की अवाम ने उन्हें वोट क्यों नहीं किया. आखिर बांग्लादेश के करीब 12 करोड़ लोगों को Gen-Z से ज्यादा भरोसा उस नेता पर क्यों था, जो 18 साल से बांग्लादेश में था ही नहीं. आखिर Gen-Z की पूरी मेहनत, पूरी क्रांति, उनका बहा खून उनके नेताओं के काम क्यों नहीं आया और क्यों उसका पूरा फायदा तारिक रहमान को ही मिला.

बांग्लादेश में Gen-Z की करारी हार और तारिक रहमान के नेतृ्त्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत की कम से कम पांच ऐसी बड़ी वजहे हैं, जिन्हें भविष्य में किसी भी देश में क्रांति करने की सोचने वाला युवा जरूर परखेगा और तभी वो सड़क पर उतरेगा.

1. भरोसे का संकट

जातीय नागरिक पार्टी कहिए या फिर नेशनल सिटीजन पार्टी, बांग्लादेश के चुनाव में इसके उम्मीदवारों के सामने सबसे बड़ा संकट भरोसे का संकट था. सड़क पर उतरी Gen-Z ने शेख हसीना का तख्तापलट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद देश चलेगा कैसे, इसका कोई भी रोडमैप Gen-Z नेताओं के पास नहीं था. युवा छात्र नेता सरकार चलाने, जटिल और आर्थिक राजनीतिक चुनौतियों को संभालने के लिए तैयार हैं, इसको लेकर वोटरों के मन में संदेह था. बांग्लादेश की 12 करोड़ की आबादी में करीब 4 करोड़ आबादी युवाओं की थी, लेकिन वो भी अपने हम उम्र नेताओं पर भरोसा नहीं कर सके और उसी को चुना जो उनके पुरखे चुनते आए थे.

2. विचारधारा का अभाव

जातीय नागरिक पार्टी के सामने इस चुनाव में विचारधारा का भी अभाव था. क्रांति के जरिए नेता बने Gen-Z ने शेख हसीना का विरोध किया और उन्हें सत्ता से हटाया तो बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया. हालांकि चुनाव से ठीक पहले जातीय नागरिक पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टर संगठन से समझौता कर लिया. उसी के साथ उम्मीदवार भी उतारे और पूरे देश में महज 32 सीटों पर ही चुनाव लड़ा. इसकी वजह से बांग्लादेश के युवाओं के मन में ये तय हो गया कि जातीय नागरिक पार्टी को वोट देने का सीधा मतलब जमात को वोट देना है. ऐसे में उदारवादी प्रगतिशील युवा और शहरी मतदाता नाराज हो गए, जिससे पार्टी के भीतर भी फूट पड़ी. विचारधारा का अभाव देखते हुए बांग्लादेश के युवाओं ने दूसरा रास्ता चुना.

3. इतिहास के साथ की गई क्रूरता

चुनाव से पहले शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान Gen-Z ने बांग्लादेश के इतिहास के साथ जो क्रूरता की थी, बांग्लादेश के बुजुर्ग उस क्रूरता को भूल नहीं पाए. शेख मुजीबुर्रहमान के पुतले को तोड़ना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास में घुसकर लूटपाट करना या फिर शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर भागने के बाद भी सड़कों पर उत्पात करना, बांग्लादेश के प्रगतिशील लोगों को ये कभी रास नहीं आया.

4. वक्त का अभाव

शेख हसीना के तख्तापलट के लिए जब Gen-Z सड़क पर उतरी तो उसे बांग्लादेश की आम अवाम का भी सहयोग मिला. मोहम्मद युनूस जब अंतरिम प्रधानमंत्री बने और कुछ Gen-Z उस सरकार में शामिल हुए तब भी लोगों का समर्थन मिला. हालांकि चुनाव से ठीक पहले जब Gen-Z ने अपनी पार्टी बना ली और चुनाव लड़ने को तैयार हो गए तो लोगों के मन में ये घर कर गया कि Gen-Z की क्रांति का मकसद ही बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज होना है. 28 फरवरी 2025 को बनी इस पार्टी को चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए एक साल से भी कम का वक्त मिला. लिहाजा न तो इनके पास कैडर बन पाया और न ही बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों तक इनकी पहुंच बन पाई. नतीजा ये 6 सीटों पर सिमट गए.

5. बीएनपी का प्रभाव

Gen-Z की हार की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की पैन बांग्लादेश प्रभाव था, जो तारिक रहमान की गैरमौजूदगी में भी कम नहीं हुआ था. तारिक रहमान की मां खालिदा जिया लंबे वक्त तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी थीं. साल 1984 से दिसंबर 2025 में अपनी मौत तक वो बीएनपी की अध्यक्ष थीं. चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले उनकी मौत ने भी बांग्लादेश के लोगों को बीएनपी के प्रति सहानुभूति दिलाई. बची-खुची कसर तारिक रहमान के नए बांग्लादेश के निर्माण को लेकर किए गए वादों ने पूरी  कर दी, जिससे बाजी पलट गई.

अविनाश राय एबीपी लाइव में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. अविनाश ने पत्रकारिता में आईआईएमसी से डिप्लोमा किया है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रैजुएट हैं. अविनाश फिलहाल एबीपी लाइव में ओरिजिनल वीडियो प्रोड्यूसर हैं. राजनीति में अविनाश की रुचि है और इन मुद्दों पर डिजिटल प्लेटफार्म के लिए वीडियो कंटेंट लिखते और प्रोड्यूस करते रहते हैं.
Published at : 16 Feb 2026 05:35 PM (IST)
Sheikh Hasina BANGLADESH Tarique Rahman
