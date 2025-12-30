बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे सिर्फ राजनीति और सत्ता संघर्ष की बड़ी शख्सियत नहीं थीं, बल्कि उनका सादा लेकिन मजबूत फैशन स्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहा. खालिदा जिया का पहनावा कभी ग्लैमर दिखाने के लिए नहीं रहा, बल्कि वह उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और संघर्ष की कहानी बयां करता था.

खालिदा जिया की पहचान सबसे ज्यादा उनकी साड़ियों से जुड़ी रही. वे आमतौर पर सूती या सिल्क की हल्के रंगों वाली साड़ियां पहनती थीं. सफेद, क्रीम, ऑफ-व्हाइट, हल्का गुलाबी और आसमानी नीला उनके पसंदीदा रंग रहे. उनकी साड़ियों में भारी कढ़ाई या भड़कीला डिजाइन नहीं होता था. कई बार वे काली बॉर्डर वाली सादी सफेद साड़ी में नजर आईं, जिसे उनके समर्थकों ने संघर्ष, शोक और राजनीतिक प्रतिरोध का प्रतीक माना. उनका यह पहनावा यह संदेश देता था कि वे आम जनता से जुड़ी नेता हैं, न कि दिखावे की राजनीति करने वाली शख्सियत.

काले सनग्लासेज एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक

खालिदा जिया का सबसे अलग और यादगार फैशन एलिमेंट उनके बड़े काले सनग्लासेज रहे. ये सिर्फ धूप से बचने का साधन नहीं थे, बल्कि उनके कठोर, अडिग और रहस्यमय व्यक्तित्व का प्रतीक बन गए थे. चाहे विरोध प्रदर्शन हों, कोर्ट पेशी या कोई सार्वजनिक सभा. उनके काले चश्मे हमेशा कैमरों की नजर में रहते थे. खास बात यह रही कि उन्होंने कभी किसी लग्जरी ब्रांड का प्रचार नहीं किया. साधारण दिखने वाले ये चश्मे उनके राजनीतिक रुख को मजबूती से दर्शाते थे.

सादी ज्वैलरी, गहरा संदेश

खालिदा जिया की ज्वैलरी भी उनकी सोच की तरह बेहद सरल रही. वे अक्सर छोटी सोने की बालियां, मोती के बुंदे, हल्की चेन या साधारण कंगन पहनती थीं. भारी हार, चमकदार गहने या फैशन ज्वैलरी से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी. यह सादगी जानबूझकर चुनी गई मानी जाती है, ताकि वे खुद को एक संघर्षशील नेता और आम महिलाओं की प्रतिनिधि के रूप में पेश कर सकें.

फैशन नहीं, विचारों का बयान

खालिदा जिया का फैशन ट्रेंड सेट करने के लिए नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का एक शांत लेकिन प्रभावशाली तरीका था. सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने सादगी नहीं छोड़ी और संघर्ष के दौर में भी अपनी पहचान बनाए रखी. राजनीति से दूरी के बाद भी उनकी साड़ी, काले चश्मे और सादी ज्वैलरी का संयोजन उन्हें दक्षिण एशिया की सबसे अलग और यादगार महिला नेताओं में शामिल करता था.

