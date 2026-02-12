हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?

Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव 2026 में जमात ए इस्लामी की बढ़ती भूमिका चर्चा में है. शफीकुर रहमान की अगुवाई में पार्टी बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरी है.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Feb 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश चुनाव में इस बार जमात की चर्चा कुछ ज़्यादा ही है. इस बीच पड़ोसी मुल्क में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है. बांग्लादेश में 300 सीटों पर चुनाव हो रहा है. इस दौरान जमात ए इस्लामी जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के विरोध में रहा है, वो अब बांग्लादेश की चुनावी फिजा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता दिख रहा है. बीते कई दशकों से जिस जमात ए इस्लामी को बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन का विरोधी माना जाता था, वही जमात ए इस्लामी अब बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखी जा रहा है.

जमात ए इस्लामी के नेता शफीकुर रहमान जो सालों तक जेल में रहे और उनकी पार्टी जमात ए इस्लामी पर कट्टरपंथी सोच व कट्टरता बढ़ाने के आरोप में चुनावी बैन लगा. अब वही शफीकुर रहमान बांग्लादेश के पोस्टर ब्वॉय बने हुए हैं. 67 साल के पेशे से डॉक्टर शफीकुर रहमान जमात ए इस्लामी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हैं. शफीकुर रहमान ने साल 1984 में जमात को ज्वाइन किया था और साल 2019-20 में जमात ए इस्लामी के अध्यक्ष बनाए गए. शफीकुर रहमान की अगुवाई वाले इस गठबंधन में छात्र आंदोलन से उपजी NCP भी शामिल है.

जमात ए इस्लामी कट्टरपंथी संगठन

जमात ए इस्लामी ने पहली बार साल 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी हासिल की थी. उस समय जमात के कुछ सदस्य कैबिनेट का हिस्सा थे. 2001 में खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थीं, लेकिन जब भी शेख हसीना सत्ता में रहीं तो जमात ए इस्लामी पर कड़े प्रतिबंध लगाकर रखे. जमात ए इस्लामी को एक कट्टरपंथी संगठन के तौर पर देखा जाता रहा है. इस संगठन की सोच अतिवादी मानी जाती है. हालांकि शफीकुर रहमान साल 2026 के चुनाव में इस संगठन की छवि को अलग तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. जमात के कुछ नेता अब धर्म की जगह मानवता की बात करते नज़र आते हैं. जमात ए इस्लामी के नेताओं की सोच काफी संकीर्ण देखी गई है. ख़ासतौर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में यह दल काफ़ी दक़ियानूसी सोच रखता है. साल 2026 के आम चुनाव में जमात ए इस्लामी ने एक भी सीट पर महिला प्रत्याशी नहीं उतारा है.

भारत से बेहतर संबंधों की बात

अतीत में जमात ए इस्लामी का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा देखा गया है. हालांकि बदलते समीकरण में जब बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी और बीएनपी के बीच सीधी लड़ाई तो जमात ए इस्लामी भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों से बेहतर संबंधों की बात कर रहा है. जमात ए इस्लामी का एक छात्र संगठन है, जिसे छात्र शिबिर के नाम से जाना जाता है. साल 2024 के तख्तापलट के बाद ढ़ाका विश्वविद्यालय समेत 4 छात्र संगठनों का चुनाव छात्र शिबिर जीत चुका है. आम चुनाव में जमात ए इस्लामी 224 सीटों पर चुनावी मैदान में है और 30 सीटों पर इसकी प्रमुख सहयोगी दल NCP है. बाकी बची हुई सीटों पर अन्य 9 दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं.

भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा

जमात ए इस्लामी अपने चुनावी कैंपेन में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा कर रही है. इसके अलावा इस्लामी नियम कायदों और कानून पर ज़्यादा जोर दे रही है. यही नहीं बीएनपी और अवामी लीग से अलग हटकर एक बार जमात को वोट देने की अपील इसके नेता कर रहे हैं. जमात ने चुनाव में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया है. जमात ए इस्लामी के साथ एनसीपी का होना उसके समीकरण को मजबूत बनाता है, लेकिन अवामी लीग के समर्थक कभी जमात के साथ नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में भले ही मजबूरी सही, लेकिन अवामी लीग के सपोर्टर बीएनपी के साथ जा सकते हैं. अगर ऐसा होता है कि जमात को तगड़ा झटका लगेगा. बांग्लादेश का अल्पसंख्यक समुदाय भी जमात को लेकर सहज नहीं रहता है. बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में भी जमात को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं. ख़ासतौर पर महिलाओं में इनके नियम क़ायदे और क़ानून को लेकर कई तरह के सवाल हैं. ऐसी स्थिति में बांग्लादेश का लगभग 9 फ़ीसदी अल्पसंख्यक जमात से दूरी बनाए नज़र आ सकता है. यही नहीं चुनावी हिंसा को लेकर जमात से एक डर बना रहता है.

हिंदू प्रत्याशी को भी टिकट दिया

इन शंकाओं और सवालों के बीच जमात ए इस्लामी ने बांग्लादेश की खुलना-1 सीट पर एक हिंदू प्रत्याशी को भी टिकट दिया है. यह एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है, जमात इस टिकट के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से दूर नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय का दिल और भरोसा जीतने के लिए महज एक टिकट ही पर्याप्त नहीं है. उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता और भविष्य की चिंता जरूर बनी रहती है. यह बात जरूर है कि जमात ए इस्लामी को इस बेहतर चुनाव का मौका कभी नहीं मिलेगा, लेकिन क्या जमात ए इस्लामी अपनी सोच और तौर तरीको को इन चुनावों के साथ साथ बदल पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद जमात ए इस्लामी के पास भी नाजिर नहीं है.

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read
Published at : 12 Feb 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Jamaat E Islami Jamaat-e-Islami WORLD NEWS IN HINDI BANGLADESH Bangladesh Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
'देश के लिए कोई नहीं लड़ता जंग', PAK के रक्षामंत्री ने भरी संसद में खोल दी आसिम मुनीर की पोल
दिल्ली NCR
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
नितीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की फरलो वाली याचिका
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
क्रिकेट
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
इंग्लैंड के लिए राहत की खबर, गेंद लगने के बाद टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की सर्जरी हुई सफल
बॉलीवुड
Border 2 Vs Mardaani 3 BO: बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
बॉर्डर 2 या मर्दानी 3, बॉक्स ऑफिस की रेस में बुधवार को कौन निकला आगे? सनी और रानी की फिल्म का ऐसा रहा हाल
राजस्थान
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
जनरल नॉलेज
Pakistan Education Board: भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget