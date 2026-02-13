बांग्लादेश में 'रहमान युग', भारत के लिए गुड न्यूज, पाकिस्तान परस्त जमात का सफाया

बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) प्रमुख तारिक रहमान को चुनाव में बंपर जीत मिली है. तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है. वहीं, इलेक्शन में जमात-ए-इस्लामी को करारी हार का सामना करना पड़ा. बीएनपी की जीत और जमात की हार, भारत के लिए भी कई मायनों में खास है.

जमात का हारना और बीएनपी का जीतना भारत के लिए अच्छी ख़बर है. जमात-ए-इस्लामी को कट्टरता और रूढ़िवादी सोच के लिए जाना जाता है, इसे पाकिस्तान का पक्षधर माना जाता है. जमात ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था. जमात की बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति सोच अच्छी नहीं रही है. वहीं, बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक हालात में बीएनपी का जीतना भारत के लिए अच्छी ख़बर है. बीएनपी भारत के साथ संबंधों को बेहतर कर आगे बढ़ सकती है. बांग्लादेश की जनता का दबाव तारिक रहमान पर होगा कि वो भारत के साथ संबंधों को ज़्यादा तरजीह दें.

एबख़ालिदा जिया के निधन पर भारत के विदेश मंत्री ने ढाका का दौरा किया था और तारिक रहमान से मुलाक़ात की थी. इस दौरान पीएम का शोक संदेश का पत्र भी तारिक रहमान को सौंपा था. इससे पहले भी बीएनपी बांग्लादेश की सत्ता में रह चुकी है, इसलिए भारत के साथ रिश्तों की अहमियत बीएनपी को मालूम है.बीएनपी का जीतना और जमात का हारना भारत के बॉर्डर राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है.

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को चुनाव में मिली जीत की बधाई दी. पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बीएनपी को जीत दिलाने के लिए तारिक रहमान को बधाई. यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर भरोसे को दिखाती है.

भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा. मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं."