हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में BNP की जबरदस्त वापसी, तारिक रहमान दोनों सीटों से जीते चुनाव, जमात का बिगड़ा खेल

बांग्लादेश में BNP की जबरदस्त वापसी, तारिक रहमान दोनों सीटों से जीते चुनाव, जमात का बिगड़ा खेल

Bangladesh Election Results 2026: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के करीब डेढ़ साल बाद चुनाव हो रहे हैं. इसमें BNP प्रमुख तारिक रहमान ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत दर्ज की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 12 Feb 2026 11:45 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में 13वीं संसद (जातीय सांसद) चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और BNP के प्रमुख तारिक रहमान ने धमाकेदार वापसी की है. 17 साल बाद देश लौटने के बाद तारिक रहमान ने दोनों सीटों (ढाका-17 और बोगुरा-6) पर जीत हासिल कर ली है. बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं. इसमें लंदन से आए तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं.

तारिक ने दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की

BNP मीडिया सेल के सदस्य शायरुल कबीर खान ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि अनऑफिशियल रिजल्ट्स में तारिक दोनों सीटों पर जीत गए हैं. यह उनकी राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत है, क्योंकि वे प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं. ढाका-17 सीट (गुलशन, बारिदारा, बनानी और कैंटनमेंट इलाके) में तारिक ने जमात-ए-इस्लामी के उम्मीदवार एसएम खालिकुज्जमान को बड़े अंतर से हराया. BNP का दावा है कि रात 9 बजे तक के आंकड़ों में तारिक को 60,215 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 24,524 वोट मिल सके.

बोगुरा-6 सीट (बोगुरा सदर) में भी तारिक ने जमात के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुर रहमान को दो गुना से ज्यादा वोटों से हराया. प्रोथोम आलो के मुताबिक, 27 केंद्रों के आंकड़ों में तारिक को 37,465 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी को 17,428 वोट मिल सके. बोगुरा की सभी 7 सीटों पर BNP के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जिसमें तारिक की सीट सबसे मजबूत है.

BNP और जमात के बीच मुख्य लड़ाई

यह चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जिसमें अवामी लीग (शेख हसीना की पार्टी) चुनाव से बाहर है और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है. मुख्य मुकाबला BNP और जमात-ए-इस्लामी के गठबंधन के बीच था. शुरुआती रुझानों में BNP कई सीटों पर आगे है. कुछ रिपोर्टों में BNP 50 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है, जबकि जमात 18 पर. कुल 299 सीटों पर वोटिंग हुई (एक सीट रद्द) और वोटर टर्नआउट करीब 48 प्रतिशत रहा. साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर पर रेफरेंडम भी हुआ, जिसके नतीजे नई सरकार को संविधान में बड़े बदलाव का अधिकार दे सकते हैं.

पत्नी और बेटी के साथ तारिक ने डाला वोट

तारिक रहमान ने सुबह ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज में वोट डाला, जहां उनकी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान भी साथ थीं. वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपने अधिकार वापस ले लिए हैं. उन्होंने कुछ जगहों पर अनचाही घटनाओं की रिपोर्ट्स का जिक्र किया, लेकिन कहा कि अगर BNP सत्ता में आई तो कानून-व्यवस्था मजबूत करेंगे.

मां खालिदा जिया की मौत के बाद बांग्लादेश लौटे थे तारिक

तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे और दिसंबर 2025 में मां खालिदा जिया की मौत के बाद वापस लौटे थे. उनकी जीत BNP को बड़ा राजनीतिक फायदा देगी और सरकार बनाने में मदद करेगी. चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजे अभी पूरी तरह नहीं आए हैं, लेकिन अनऑफिशियल रिजल्ट्स से साफ है कि तारिक दोनों सीटों पर जीत चुके हैं. पूरे देश के नतीजे शुक्रवार सुबह तक आने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव को फ्री और फेयर बताया है, हालांकि कुछ जगहों पर हिंसा की शिकायतें आईं. यह चुनाव बांग्लादेश की नई राजनीतिक दिशा तय करेगा, जहां बीएनपी मजबूत स्थिति में दिख रही है.

Published at : 12 Feb 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
Shafiqur Rehman BNP Tarique Rehman Muhammad Younus Jamaat-I-Islami Bangladesh Election Results 2026 Bangladesh Election Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान... 'वीडियो गेम' की अजब दास्तान! | Parliament | Seedha Sawal
Kanpur Lamborghini Case: 100 घंटे में गिरफ्तारी..6 घंटे में बेल | Pratima Mishra | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
'ये आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ', वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के सर्कुलर पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद का रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन बाबा को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, कई लोगों की ली थी जान
इंडिया
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'मैं PM का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता', डोनाल्ड ट्रंप के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू सैमसन का करियर खत्म?
टी20 वर्ल्ड कप के लिए 11 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 8 गेंद में हुए आउट; संजू का करियर खत्म?
बॉलीवुड
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
अनिल कपूर ने पिता के स्ट्रगल को लेकर की बात, बोले- उनकी एक भी फिल्म चली नहीं
इंडिया
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
अमेरिका ने ट्रेड डील फैक्टशीट में क्यों किया इतना बड़ा बदलाव? भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब
यूटिलिटी
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
साइबर फ्रॉड से कैसे बचाएगा म्यूल अकाउंट हंटर, जिसे इस्तेमाल करने पर जोर दे रहे अमित शाह?
नौकरी
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget