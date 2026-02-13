बांग्लादेश में गुरुवार (12 फरवरी) को हुए 13वें संसदीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक स्थानीय टीवी के हवाले से बताया कि बीएनपी ने 300 सदस्यों वाली संसद में 212 सीटें जीत ली हैं, जबकि कई अन्य सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं. इस ऐतिहासिक जीत से बीनएपी नेता गदगद नजर आ रहे हैं.

क्या बोले तारिक रहमान के सलाहकार

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान पार्टी की इस बंपर जीत से काफी खुश नजर आ रहे हैं. उनके सलाहकार सैयद मोअज्जम हुसैन अलाल ने अपनी पार्टी की शानदार जीत पर कहा कि काफी लंबे समय बाद, लगभग डेढ़ दशक बाद, बांग्लादेशी जनता को अपना वोट डालने का मौका मिला और यह चुनाव आयोग, अंतरिम सरकार और राजनीतिक दलों के सहयोग से आयोजित एक ऐतिहासिक चुनाव था.

सैयद मोअज्जम हुसैन अलाल ने कहा कि बांग्लादेश की जनता अपनी पसंद व्यक्त करके बहुत खुश है और परिणाम भी वैसा ही है. बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है. जमात-ए-इस्लामी को भी अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं. उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह संभवत कल ही यानि (14 फरवरी) को आयोजित होगा.

बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में 299 सीटों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके लिए बहुमत का आंकड़ा 150 है. शेरपुर-3 निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था. जातीय संसद में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और उनका चुनाव 300 सामान्य सीटों में दलों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है.

बांग्लादेश चुनाव में अवामी लीग बैन

बांग्लादेश में ये ऐसा पहला आम चुनाव हो रहा है, जिसमें अवामी लीग और उसकी प्रमुख शेख हसीना शामिल नहीं हैं और वह भारत में हैं. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था. उन्होंने दशकों तक देश की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा और अब उनके बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं.

