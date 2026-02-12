बांग्लादेश में वोटिंग से पहले हिंदू युवक का कत्ल, चाय बागान में मिली लाश

Hindu killing in Bangladesh: बांग्लादेश में चुनावी माहौल है. इसी बीच एक सनसनीखेज खबर सामने आई है. चम्पारा इलाके के एक चाय बागान से एक हिंदू युवक की लाश मिली है. मृतक की पहचान रतन साहूकार के रूप में हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी हत्या किए जाने की आशंका है.

बताया जा रहा है कि रतन के शरीर पर चोट के कई निशान थे. लाश खून से लथपथ हालत में मिली और उसके दोनों पैर भी बंधे हुए थे. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.

हाल ही में हुई थी एक और हिंदू व्यापारी की हत्या

आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश में एक हिंदू व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया था. मयमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में अज्ञात लोगों ने 62 साल के हिंदू व्यापारी की उसकी ही दुकान में धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी.

इस व्यापारी की पहचान साउथकंडा गांव के रहने वाले सुसेन चंद्र सरकार के रूप में हुई थी. वह ‘भाई भाई एंटरप्राइज’ नाम की दुकान के मालिक थे. हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया, फिर उन्हें दुकान के अंदर छोड़कर शटर बंद कर दिए. जब काफी देर तक सुसेन चंद्र सरकार घर नहीं लौटे, तो परिवार उन्हें ढूंढते हुए दुकान पहुंचा. शटर खोलने पर वे खून से लथपथ हालत में अंदर पड़े मिले.

दिसंबर से बढ़े हैं हिंदुओं पर हमले

आपको बता दें कि दिसंबर में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं. जैसे-जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आई, वैसे-वैसे इन घटनाओं में और तेजी आई. अकेले दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की गई थीं.

बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू समुदाय

पिछले कुछ महीनों में अलग-अलग जिलों से कई हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आई हैं. पिछले महीने नरसिंदी जिले में 25 साल के एक हिंदू युवक को उस समय जिंदा जला दिया गया था, जब वह एक गैराज में सो रहा था. पुलिस ने कहा था कि मामला संदिग्ध है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

एक दूसरी घटना में, राजबाड़ी जिले में एक हिंदू पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई थी. बताया गया कि एक ग्राहक बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसने कर्मचारी को वाहन से कुचल दिया. पुलिस ने वाहन मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह मामला सांप्रदायिक है या नहीं, इसकी जांच अभी जारी है.