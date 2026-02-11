बांग्लादेश में महीनों की हिंसा, सड़कों पर प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथले के बाद आखिरकार अब चुनाव का समय आ गया है. साल 2024 में हुए तख्तापलट और वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत आने के बाद बांग्लादेश में गुरुवार (12 फरवरी 2026) को चुनाव होने जा रहा है. यह एक ऐसा चुनाव है, जो न केवल उसके लोकतंत्र की ताकत, बल्कि उसकी राष्ट्रीय पहचान की दिशा तय करेगा.

इस चुनाव पर भारत, चीन और पाकिस्तान नजर बनाए हुए क्योंकि इससे ही पश्चिम एशिया में राजनीतिक संतुलन को फिर से परिभाषित किया जा सकता है. बांग्लादेश में चुनाव में जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है. चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है. अधिकारियों ने कहा है कि इनमें से 90 फीसदी मतदान केंद्र सीसीटीवी निगरानी में होंगे और राजधानी ढाका में बॉडी कैमरे लगाए कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

मोहम्मद यूनुस भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे ढाका के गुलशन मोडल स्कूल में अपना वोट डालेंगे.

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान, अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुबह गुलशन क्षेत्र के गुलशन मॉडल स्कूल और कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे एस्काटन गार्डन हाई स्कूल,ढाका में मतदान करेंगे.

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी चीफ शफीकुर रहमान, ढाका के 60 फीट रोड स्थित मणिपुर हाई स्कूल में अपना वोट डालेंगे.

नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक और छात्र आंदोलन का चेहरा रहे नाहिद इस्लाम ढाका के बेराइड स्थित एकेएम रहमत उल्लाह यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपना वोट डालेंगे.

बांग्लादेश में वोटिंग भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने बुधवार (11 फरवरी 2026) को कहा कि अगर चुनाव में जीत हासिल कर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह भारत के साथ मजबूत, सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए काम करेगी. उन्होंने राष्ट्रीय एकता, समान नागरिकता और भारत सहित पड़ोसी देशों के साथ रचनात्मक संबंधों पर जोर दिया.

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख ने कहा, 'हम अपने पड़ोसी देशों और दुनियाभर के मित्र देशों के साथ सकारात्मक और बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं. भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है और यह हमारी प्राथमिकता बना रहेगा. हमारा लक्ष्य जंग पैदा करना नहीं, बल्कि विकास और शांति के लिए साझेदारी का निर्माण करना है. इसके लिए आपसी सम्मान और विश्वास बहुत जरूरी है.'