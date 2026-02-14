बांग्लादेश में नई संसद के लिए चुने गए सांसदों की शपथ कल होने की संभावना है. इसके बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ तारिक रहमान ले सकते हैं. माना जा रहा है कि वह 16 फरवरी की शाम या 17 फरवरी की शाम को शपथ ले सकते हैं. बांग्लादेश की राजनीति में यह परंपरा रही है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम के समय ही होता है.

चुनाव में बड़ी जीत

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने देश के 13वें संसदीय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी और उसके सहयोगी दलों ने 300 सदस्यीय संसद में से 299 सीटों पर हुए मतदान में करीब 210 सीटें जीती हैं. एक सीट पर उम्मीदवार की मौत के कारण मतदान टाल दिया गया था. इस जीत को देश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. यह चुनाव जुलाई 2024 के आंदोलन के बाद हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का लंबा शासन समाप्त हुआ था.

मुख्य विपक्ष और अन्य दल

इस बार जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले इस्लामी गठबंधन ने लगभग 70 सीटें जीती हैं और वह नई संसद में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएगा. अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने करीब 17 सीटें हासिल की हैं. चुनाव आयोग ने तीन सीटों के नतीजे फिलहाल रोक दिए हैं, क्योंकि वहां विजेता उम्मीदवारों के खिलाफ अदालत में मामले लंबित हैं.

तारिक रहमान की वापसी और भूमिका

बीएनपी के मौजूदा अध्यक्ष तारिक रहमान 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद लंदन से बांग्लादेश लौटे थे. उन्होंने एक से अधिक सीटों से चुनाव जीता है और अब उनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना है.

अंतरिम सरकार की देखरेख में चुनाव

यह चुनाव अंतरिम सरकार की देखरेख में कराया गया, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे थे. लंबे राजनीतिक संकट के बाद यह चुनाव कराया गया और इसे कई सालों में पहला वास्तविक प्रतिस्पर्धी चुनाव माना जा रहा है. मतदान प्रतिशत लगभग 59 प्रतिशत रहा, जिसमें शहर और गांव दोनों इलाकों के मतदाताओं ने हिस्सा लिया.

जनमत संग्रह और सुरक्षा इंतजाम

संसदीय चुनाव के साथ 'जुलाई नेशनल चार्टर' नाम से एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया गया. शुरुआती संकेत बताते हैं कि करीब 65 प्रतिशत मतदाताओं ने इसका समर्थन किया है, हालांकि अंतिम नतीजे अभी आने बाकी हैं. मतदान के दौरान देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. करीब दस लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा.

पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान और बीएनपी को जीत की बधाई दी है. उन्होंने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है.