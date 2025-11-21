हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके

Bangladesh Earthquake: भयानक भूकंप से कांपा बांग्लादेश, 6 लोगों की मौत, भारत में भी महसूस किए गए झटके

बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके से अब तक 6 की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हैं. पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Nov 2025 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में शुक्रवार (21 नवंबर 2025) की सुबह शक्तिशाली भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं. भूकंप का केंद्र ढाका से लगभग 25 किलोमीटर दूर नरसिंगडी जिले के घोराशाल क्षेत्र में था. इस झटके ने न केवल बांग्लादेश, बल्कि भारत के कई हिस्सों में भी लोगों के बीच दहशत फैला दी.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप के झटके सुबह 10:38 बजे महसूस किए गए. इसकी गहराई 10 किलोमीटर नीचे थी. इतनी कम गहराई वाले भूकंप अक्सर ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका असर ढाका में साफ दिखा.

ढाका में इमारतों को नुकसान

स्थानीय चैनल DBC की जानकारी के अनुसार एक इमारत की दीवार और छत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई. पुल की रेलिंग टूटने से 3 पैदल यात्री दबकर मारे गए. कई दूसरे लोग अलग-अलग स्थानों पर घायल हुए. कई सेकंड तक महसूस किए गए झटकों ने पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा दी. लोग अपने घर, दफ्तर और दुकानों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा हो गए.

मध्य बांग्लादेश में कम आते भूकंप

USGS के अनुसार, बांग्लादेश के उत्तर और दक्षिण-पूर्वी हिस्से भूकंप-सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भारत और यूरेशिया प्लेटों के जोन में आता है. हालांकि, मध्य बांग्लादेश में इस तरह के तेज भूकंप कम देखने को मिलते हैं. यही कारण है कि विशेषज्ञ भी इस भूकंप की लोकेशन और तीव्रता से आश्चर्य में हैं. 
 
भारत में भी महसूस हुए झटके

भारत के कई इलाकों में भी कंपन महसूस किए गए, जिन क्षेत्रों में झटके महसूस किए गए. इनमें कोलकाता के गुवाहाटी, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ हिस्से शामिल है.कोलकाता में कई लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकल गए.

क्यों बढ़ रहा है इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा?

पिछले कुछ समय में दक्षिण एशिया में भू-गतिविधि लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत–यूरेशिया प्लेट की लगातार टक्कर,सिलहट–मेघालय की सक्रिय फॉल्ट लाइन्स और बंगाल बेसिन की भू-संरचना आने वाले समय में भी इस क्षेत्र में भूकंप के जोखिम बढ़ा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: World Top Cities: दुनिया के टॉप 100 शहरों की लिस्ट जारी! लंदन नंबर-1, जानें भारत के कितने शहर लिस्ट में शामिल

Published at : 21 Nov 2025 12:54 PM (IST)
Tags :
Dhaka Breaking News Abp News EARTHQUAKE WORLD NEWS IN HINDI BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
Advertisement

वीडियोज

RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी, जानें योगी सरकार का क्या है प्लान
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
BCCI ने की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए शुभमन गिल; पंत होंगे कप्तान
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
Embed widget