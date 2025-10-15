हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वBangladesh Fire: ढाका में बड़ा हादसा! केमिकल वेयरहाउस में भीषण आग, 16 मजदूरों की मौत

Bangladesh Fire: ढाका में बड़ा हादसा! केमिकल वेयरहाउस में भीषण आग, 16 मजदूरों की मौत

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चार मंजिला गारमेंट फैक्ट्री और केमिकल वेयरहाउस में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को एक भीषण हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. यह हादसा एक चार मंजिला गारमेंट फैक्ट्री और उसके पास स्थित केमिकल वेयरहाउस में आग लगने से हुआ. अधिकारियों के अनुसार, इस आग में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले पर फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने बताया कि आग की शुरुआत शाह आलम केमिकल वेयरहाउस से हुई, जो तुरंत पास की एनार फैशन गारमेंट फैक्ट्री तक फैल गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग लपटों में घिर गई.

फायर सर्विस के प्रवक्ता अनवरुल इस्लाम ने बताया कि रेस्क्यू टीमों ने अब तक केवल गारमेंट फैक्ट्री से 16 शव बरामद किए हैं. आग को फैक्ट्री के हिस्से से बुझा दिया गया है. फायर सर्विस के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ताजुल इस्लाम चौधरी ने बताया कि मेरे हिसाब से केमिकल ब्लास्ट से शुरू हुई, जिससे जहरीली गैस तेजी से फैली और कई मजदूर तुरंत बेहोश होकर मर गए. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में 6 से 7 प्रकार के खतरनाक रसायन रखे गए थे. इन्हीं के कारण आग बेकाबू हुई और स्थिति बेहद विषाक्त (toxic) बन गई.

मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से होगी

मृतकों के शवों की हालत इतनी भयावह है कि उनकी पहचान सामान्य रूप से संभव नहीं है. अधिकारियों ने सभी शवों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है, जहां उनकी पहचान DNA टेस्ट के माध्यम से की जाएगी. फायर सर्विस प्रमुख चौधरी ने बताया कि ज्यादातर मजदूर दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच फंसे हुए थे. छत पर जाने का रास्ता दो ताले से बंद था, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके. छत टिन और खपरैल की बनी थी, जो गर्मी से तुरंत ध्वस्त हो गई. इस घटना में कई मजदूर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण मारे गए.

ड्रोन और आधुनिक तकनीक का सहारा

फायर सर्विस की 12 यूनिट्स ने मिलकर सुबह 11:40 बजे मिली सूचना के 16 मिनट बाद, यानी 11:56 बजे मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. रेस्क्यू टीमों ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए ड्रोन कैमरे और लूप मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया. हालांकि, केमिकल वेयरहाउस में मौजूद ज्वलनशील रसायनों (flammable chemicals) के कारण टीम को अभी भी प्रवेश में कठिनाई हो रही है. अधिकारियों का कहना है आग बार-बार भड़क रही है.

यूनुस सरकार का बयान और निर्देश

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने इस घटना पर गहरा शोक जताया.उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ''यह घटना बेहद दुखद है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'' यूनुस ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आग लगने की पूर्ण जांच रिपोर्ट तैयार की जाए और पीड़ित परिवारों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए.

ये भी पढ़ें: चीन की अकड़ लगेगी ठिकाने! मंगोलिया से कोयला मंगाने के लिए भारत ने निकाला तगड़ा जुगाड़, जानें क्या है मास्टर प्लान

Published at : 15 Oct 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Dhaka Garment Factory WORLD NEWS IN HINDI BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
बिहार
LJP Candidate List: BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
BJP, JDU की लिस्ट आई, अब चिराग पासवान का क्या है प्लान? इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार!
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
जवानी के दिनों में कैसी दिखती थीं हेमा मालिनी? 10 फोटोज में देखें ड्रीम गर्ल की खूबसूरती, जिसके धर्मेंद्र हो गए थे दीवाने
यूटिलिटी
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
कितने रुपये में खोल सकते हैं क्रिकेट की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री, हर महीने कितनी होगी कमाई?
शिक्षा
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
डिग्री नहीं, अब स्किल्स हैं सफलता की चाबी! हार्वर्ड की रिपोर्ट ने खोला बड़ा राज
हेल्थ
Cervical Pain: कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
कहीं बड़ा ब्रेस्ट साइज तो नहीं बन रहा सर्वाइकल पेन का कारण, जान लें कैसे होता है नुकसान?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget