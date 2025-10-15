बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मंगलवार (14 अक्तूबर 2025) को एक भीषण हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. यह हादसा एक चार मंजिला गारमेंट फैक्ट्री और उसके पास स्थित केमिकल वेयरहाउस में आग लगने से हुआ. अधिकारियों के अनुसार, इस आग में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले पर फायर सर्विस और सिविल डिफेंस के अधिकारी तल्हा बिन जसीम ने बताया कि आग की शुरुआत शाह आलम केमिकल वेयरहाउस से हुई, जो तुरंत पास की एनार फैशन गारमेंट फैक्ट्री तक फैल गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग लपटों में घिर गई.

फायर सर्विस के प्रवक्ता अनवरुल इस्लाम ने बताया कि रेस्क्यू टीमों ने अब तक केवल गारमेंट फैक्ट्री से 16 शव बरामद किए हैं. आग को फैक्ट्री के हिस्से से बुझा दिया गया है. फायर सर्विस के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ताजुल इस्लाम चौधरी ने बताया कि मेरे हिसाब से केमिकल ब्लास्ट से शुरू हुई, जिससे जहरीली गैस तेजी से फैली और कई मजदूर तुरंत बेहोश होकर मर गए. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में 6 से 7 प्रकार के खतरनाक रसायन रखे गए थे. इन्हीं के कारण आग बेकाबू हुई और स्थिति बेहद विषाक्त (toxic) बन गई.

मृतकों की पहचान DNA टेस्ट से होगी

मृतकों के शवों की हालत इतनी भयावह है कि उनकी पहचान सामान्य रूप से संभव नहीं है. अधिकारियों ने सभी शवों को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है, जहां उनकी पहचान DNA टेस्ट के माध्यम से की जाएगी. फायर सर्विस प्रमुख चौधरी ने बताया कि ज्यादातर मजदूर दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच फंसे हुए थे. छत पर जाने का रास्ता दो ताले से बंद था, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके. छत टिन और खपरैल की बनी थी, जो गर्मी से तुरंत ध्वस्त हो गई. इस घटना में कई मजदूर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने के कारण मारे गए.

ड्रोन और आधुनिक तकनीक का सहारा

फायर सर्विस की 12 यूनिट्स ने मिलकर सुबह 11:40 बजे मिली सूचना के 16 मिनट बाद, यानी 11:56 बजे मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. रेस्क्यू टीमों ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए ड्रोन कैमरे और लूप मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया. हालांकि, केमिकल वेयरहाउस में मौजूद ज्वलनशील रसायनों (flammable chemicals) के कारण टीम को अभी भी प्रवेश में कठिनाई हो रही है. अधिकारियों का कहना है आग बार-बार भड़क रही है.

यूनुस सरकार का बयान और निर्देश

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने इस घटना पर गहरा शोक जताया.उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, ''यह घटना बेहद दुखद है. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'' यूनुस ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आग लगने की पूर्ण जांच रिपोर्ट तैयार की जाए और पीड़ित परिवारों को वित्तीय और चिकित्सा सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए.

