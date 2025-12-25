'खून का बदला चुकाने के लिए...', लंदन से लौटे तारिक रहमान ने जाहिर कर दी अपनी मंशा, बांग्लादेश को लेकर बताया प्लान
Bangladesh Tarique Rahman: लंदन से लौटे तारिक रहमान ने ढाका में एक रैली को संबोधित किया. उन्होंने बार-बार अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि वे बांग्लादेश में शांति चाहते हैं.
बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को 17 साल बाद ब्रिटेन से ढाका पहंचे. उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है जब कट्टरपंथी शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से देश में अशांति और राजनीतिक अस्थिरता की एक नई लहर है जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है. बांग्लादेश पहुंचकर रहमान ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से बात की और सुरक्षा व्यव्यवस्था का इंतजाम करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.
एकजुट होकर राष्ट्र का निर्माण करें: तारिक रहमान
ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए तारिक रहमान ने बांग्लादेश के लोग बोलने के अपने अधिकार और अपने लोकतांत्रिक ढांचे को फिर से हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने 1971 के युद्ध, 1975 के सैनिकों और जनता के विद्रोह और 1990 के दशक के जन आंदोलन को याद किया. तारिक रहमान ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी एकजुट होकर राष्ट्र का निर्माण करें. उन्होंने बार-बार अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि वे बांग्लादेश में शांति चाहते हैं.
उस्मान हादी की हत्या पर क्या बोले तारिक रहमान?
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान ने कहा, 'बांग्लादेश ऐसा देश है जहां मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सभी समान रूप से रहते हैं. हम एक सुरक्षित बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं. एक ऐसा देश जहां कोई भी महिला, पुरुष या बच्चा सुरक्षित रूप से घर से निकले तो सुरक्षित रूप से वापस लौट सके.'
उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए तारिक ने कहा, 'वे चाहते थे कि देश के लोगों को उनके आर्थिक अधिकार वापस मिलें.' उन्होंने आगे कहा, '1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों के खून का बदला चुकाने के लिए, हमें उस बांग्लादेश का निर्माण करना होगा, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी.'
BNP का प्रभाव बढ़ाने में जुटे रहमान
बीएनपी के कार्यकाल के दौरान (वर्ष 2001 से 2006 तक) पार्टी की सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी और उसके इस्लामी सहयोगी दल अब उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में दिख रहे हैं क्योंकि अंतरिम सरकार ने देश के कड़े आतंकवाद-रोधी कानून के तहत एक कार्यकारी आदेश के जरिए अवामी लीग को भंग कर दिया है. तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जमात देश के बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
