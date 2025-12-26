Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की 17 साल बाद गुरुवार (25 दिसंबर) को मुल्क वापसी हुई है. एयरपोर्ट पर ही उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. बांग्लादेश लौटने के बाद तारिक रहमान ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

यूनुस से बातचीत के दौरान BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों के प्रति उनका आभार व्यक्त किया. तारिक ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की.

देश में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज

सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान और मोहम्मद यूनुस की फोन पर बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और व्यक्तिगत चर्चा हुई. तारिक रहमान की ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब वो 17 वर्षों के निर्वासन के बाद वापस अपने वतन लौटे हैं और देश में आगामी आम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं.

तारिक रहमान की वतन वापसी को बांग्लादेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है, जबकि अंतरिम सरकार सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रही है. तारिक रहमान ने गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को घोषणा की कि वो शुक्रवार को अपने पिता और पूर्व सैन्य शासक जनरल जियाउर रहमान की कब्र पर जाएंगे. यह कार्यक्रम जुमे की नमाज के बाद दोपहर में शुरू होगा. रहमान ढाका में स्थित समाधि स्थल पर अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे. पार्टी के संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए रवाना होंगे. जहां वे 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद लोगों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी

बांग्लादेश में चल रहे बवाल के बीच तारिक रहमान के आने को लेकर बहुत उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश के अगले संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि शेख हसीना की अवामी लीग पर बैन, एनसीपी और जमात की कम लोकप्रियता के कारण बीएनपी इस वक्त बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है.

