हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई

'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई

शेख हसीना ने कहा कि हम अवामी लीग के मतदाताओं से किसी और पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहे हैं. हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार (29 अक्टूबर, 2205) को दिल्ली में रॉयटर्स को बताया कि उनकी पार्टी अवामी लीग के लाखों समर्थक  बांग्लादेश में चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है. 78 वर्षीय शेख हसीना ने कहा कि चुनावों के बाद गठित किसी भी सरकार के तहत वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी और उनकी योजना भारत में ही रहने की है. 

बता दें कि शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही है. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश पर शासन कर रही है और उसने अगले फरवरी में चुनाव कराने का वादा किया है.

'अवामी लीग पर प्रतिबंध अन्यायपूर्ण' 
हसीना ने रॉयटर्स को भेजे ई-मेल के जवाब में कहा, "अवामी लीग पर प्रतिबंध न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह आत्मघाती भी है." बांग्लादेश की राजनीति में लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद उन्हें पिछले साल अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा. उसके बाद से ये उनका पहला मीडिया संबोधन था.

शेख हसीना ने कहा कि अगली सरकार को चुनावी वैधता हासिल होनी चाहिए. लाखों लोग अवामी लीग का समर्थन करते हैं, इसलिए मौजूदा स्थिति में वे वोट नहीं देंगे. अगर आप एक कारगर राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं, तो आप लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते.

शेख हसीना की पार्टी पर लगा है बैन
दरअसल बांग्लादेश में 12.6 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत मतदाता हैं. अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लंबे समय से देश की राजनीति पर हावी रही हैं और आगामी चुनाव में बीएनपी के जीतने की पूरी उम्मीद है. चुनाव आयोग ने मई में अवामी लीग का पंजीकरण निलंबित कर दिया था. यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा और अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच का हवाला देते हुए पार्टी की सभी गतिविधियों पर बैन लगा दिया था.

बांग्लादेशी चुनाव को लेकर क्या कहा
शेख हसीना ने कहा कि हम अवामी लीग के मतदाताओं से किसी और पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहे हैं. हमें अब भी उम्मीद है कि हमें चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलेगी. उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अवामी लीग को चुनावों में भाग लेने के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ कोई गुप्त बातचीत कर रहा है. 

शेख हसीना ने कहा कि स्वतंत्र रूप से दिल्ली में रह रही हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ अतीत में हुई घटनाओं को लेकर वो सतर्क रहती हैं. उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से घर जाना चाहूंगी, बशर्ते वहां की सरकार वैध हो और संविधान का पालन करे. 

ये भी पढ़ें

'हर घर एक नौकरी देने का वादा छलावा...', बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने RJD पर साधा निशाना

Published at : 30 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina DELHI BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
क्रिकेट
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका की टीम, इमोशनल हुई कप्तान लॉरा वोलवार्ट, जानिए क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
टेलीविजन
लवलीन कौर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' की परिधि मोदी
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Property Mutation: प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
प्रॉपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
हेल्थ
Best Bedtime Routine for Better Sleep: रात में चाहते हैं एकदम गहरी नींद तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट्स भी देते हैं सलाह
रात में चाहते हैं एकदम गहरी नींद तो कर लें ये काम, एक्सपर्ट्स भी देते हैं सलाह
नौकरी
एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन
एएसआई और सूबेदार पदों के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका, ऐसे करें फटाफट आवेदन
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget