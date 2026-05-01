असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया है. बांग्लादेश के अधिकारी ने UNB को बताया कि महानिदेशक (दक्षिण एशिया) इशरत जहां ने भारतीय कार्यवाहक उच्चायुक्त को ढाका का पक्ष बताया. बांग्लादेश ने सरमा के बयान को बांग्लादेश-भारत संबंधों के लिए अपमानजनक बताया और भारत को लेकर नाराजगी जाहिर की.

क्या कहा था हिमंत बिस्वा सरमा ने

ABP न्यूज संग एक इंटरव्यू में 15 अप्रैल को असम के मुख्यमंत्री ने कहा था, "मैं हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यूनुस के समय जैसी स्थिति थी, वैसी ही बनी रहे कि संबंध और बेहतर न हों." 26 अप्रैल को एक्स पर किए एक पोस्ट में हिमंत सरमा ने कहा, "बदतमीज लोग नरम भाषा नहीं समझते. जब हम असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं जो खुद नहीं जाते तो हम लगातार इस बात को याद करते हैं. उदाहरण के लिए ये 20 अवैध बांग्लादेशी जिन्हें कल रात वापस धकेल दिया गया."

एबीपी न्यूज संग इंटरव्यू में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था, "बीएसएफ कई बार ऐसे लोगों को अपने पास 10 से 40 दिनों तक रखता है. जब सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स (बीडीआर) के जवान मौजूद नहीं होते तो उन लोगों को जबरन धकेल कर सीमा पार भेज दिया जाता है."

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त की होनी है नियुक्ति

असम के सीएम ने ऐसे समय में ये बयान दिया है, जब मोदी सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि त्रिवेदी जल्द ही कार्यभार संभालेंगे. वह प्रणय वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है.

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बांग्लादेश के विदेश मंत्री आए थे भारत

बता दें कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी. प्रणय वर्मा ने फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनने के बाद संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई. हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत आए थे और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी.

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