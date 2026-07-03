ईरान में गमी का माहौल है. जहां देखो सिर्फ मातम पसरा है. वजह वहां के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियां है. उनके ताबूत को लोगों के लिए आखिरी दर्शन के तौर पर रखा गया है. दुनियाभर से लोग ईरान पहुंच रहे हैं.

ईरान के लोग अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं. ईरान की सरकारी मीडिया ने बकायदा एक वीडियो भी जारी किया है. कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं. कई वीडियो में लोग स्कार्फ उनके ताबूत के ओर फेंकते हुए नजर आ रह हैं. ताकि उनके ताबूत को छुआ जा सके.

खामेनेई के ताबूत के साथ रखा 14 महीने की पोती का भी ताबूत

सबसे भावुक दृश्य देखने को मिला है, जिसमें जिन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनमें दामाद, उनकी सबसे बड़ी बेटी, 14 महीने की पोती और ईरान के नए लीडर मोजतबा खामेनेई की पत्नी का ताबूत भी शामिल है. इस दृश्य के बारे में जो भी सुन रहा है, देख रहा है, वो बेहद ही भावुक हो गया है. 14 महीने की बच्ची का ताबूत खामेनेई के करीब रखा गया है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ताबूत के सामने उन लोगों की तस्वीरें भी रखी हुई हैं, जिनकी अमेरिका के हमले में मौत हो चुकी है.

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान को निशाना बनाया था. इस हमले में सुप्रीम लीडर समेत कई लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से ही लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है. यह दृश्य काफी भावुक करने वाले हैं.

राष्ट्रपति पेजेश्कियान बेहद ही भावुक आए नजर

जिस ग्रैंड मोसाल्ला में इन ताबूतों को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, उसी से जुड़े एक वीडियो में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बेहद ही भावुक नजर आ रहे हैं. वह फूट फूटकर रोते हुए देखे जा सकते हैं. इस दौरान कई जनरल भी भावुक नजर आ रहे हैं. सभी की आंखों में अपने चहेते नेता के लिए आंसू हैं.

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ताबूत पर लिपटा हुआ लाल रंग का झंडा

ताबूत पर लाल रंग का झंडा लिपटा हुआ है. इसके अलावा उसपर हुसैन लिखा है. यह सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है. यह इस्लाम का आदर्श वाक्य है. यह लाल रंग का झंडा कर्बला में इमाम हुसैन की मजार पर लहराता रहा है. इन तस्वीरों में ताबूत के ऊपर खामेनेई की पगड़ी भी नजर आ रही है. बता दें, ईरान की तरफ से आखिरी श्रद्धांजलि शनिवार को औपचारिक तौर पर दी जाएगी. पूरे तेहरान में खामेनेई के पोस्टर लगे हुए हैं. यह बताता है कि कैसे अपने चहेते नेता को ईरान अंतिम विदाई देने के लिए तैयार खड़ा है.

ईरान की महिलाएं भी बड़ी तदाद में खामेनेई को श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं. कई तस्वीरों में महिलाएं इन ताबूतों को देखकर खुद को रोक नहीं पा रही हैं, और भावुक हो गई हैं. उनकी आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते हैं.

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