हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'यूनुस सत्ता के भूखे और गद्दार', बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में दी पहली पब्लिक स्पीच | बड़ी बातें

'यूनुस सत्ता के भूखे और गद्दार', बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने भारत में दी पहली पब्लिक स्पीच | बड़ी बातें

भारत में स्वेच्छा से निर्वासन पर रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भाषण जारी किया है. इसमें उन्होंने युनूस सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप लगाए हैं, साथ ही देश से अपील की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 24 Jan 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. युनूस सरकार ने निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया है. पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. शेख हसीना ने निर्वासन पर रहते हुए अपना पहला सार्वजनिक भाषण जारी किया है. उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों से मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया है. साथ ही कहा है कि मौजूदा सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में असमर्थ है. 

चुनाव से तीन हफ्ते पहले जारी किया शेख हसीना ने भाषण

आम चुनाव से तीन हफ्ते से भी कम समय पहले दिए भाषण में हसीना ने देश में हिंसा और अव्यवस्था खत्म करने की अपील की है. साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए पक्की गारंटी की मांग की है. हसीना ने संयुक्त राष्ट्र से अपनी सरकार गिराने के बाद के घटनाक्रमों की नई और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराने का भी आग्रह किया है. 

शेख हसीना ने भाषण एक ऑडियो की जरिए जारी किया है

भारत में स्वेच्छा से निर्वासन में रह रहीं शेख हसीना ने अपने भाषण में कई बातें कही हैं. उन्होंने अपने भाषण का एक ऑडियो जारी किया है. यह रिकॉर्डिंग फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में बांग्लादेश में लोकतंत्र बचाओ शीर्षक वाले एक कार्यक्रम चलाई गईं. उनका भाषण बांग्लादेश में चुनाव प्रचार शुरू होने के एक दिन बाद आया है. बांग्लादेश में चुनाव आवामी लीग के बगैर हो रहे हैं. 

हसीना ने युनूस को सत्ता का भूखा और गद्दार कहा 

हसीना ने अपने भाषण में युनूस को भ्रष्ट, सत्ता का भूखा गद्दार करार दिया है. उनपर उन्हें पद से हटाने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने घोषणा की कि इस घड़ी में पूरे देश को एकजुट होकर और हमारे महान मुक्ति संग्राम की भावना से प्रेरित होकर उठना होगा. इस राष्ट्रीय दुश्मन की विदेशी सेवा करने वाली  कठपुतली सरकार को किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकने के लिए बांग्लादेश के बहादुर बेटों और बेटियों को शहीदों के खून से लिखे संविधान की रक्षा और उसे बहाल करना होगा. हमारी स्वतंत्रता को वापस पाना होगा. हमारी संप्रभुता की रक्षा करनी होगी. हमारे लोकतंत्र को पुनर्जीवित करना होगा.

उन्होंने विदेशों में मौजूद अवामी लीग के समर्थकों को दिए भाषण को दोहराते हुए हसीना ने 1971 में मुक्ति संग्राम में पार्टी की भूमिका को याद किया. उन्होंने सभी से कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की दिशा में काम करने की अपील की. उन्होंने अवामी लीग की ओर से पांच मांग रखी है. इसमें अवैध यूनुस प्रशासन को हटाकर लोकतंत्र को बहाल करना शामिल है. 

हसीना ने अल्पसंख्यक- कमजोर तबके पर हो रही हिंसा रोकने की अपील

इसके अलावा उन्होंने रोजाना होने वाली हिंसा की घटनाओं और मौजूदा अराजकता भरे दौर को रोकने की मांग की है. साथ ही अल्पसंख्यक, महिलाओं और लड़कियों, समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी है. साथ ही डराने के लिए उपयोग किए जा रहे कानूनी दांव पेंच को बंद करने की अपील की है. न्यायपालिका में विश्वास को बहाल करने की मांग की है. शेख हसीना ने अपनी आलोचना यूनुस सरकार पर केंद्रित की. उनपर चरमपंथ सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के हमले रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगाए हैं. 

आने वाले चुनाव में बीएनपी का दबदबा रहने की उम्मीद है. साथ ही कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी का ग्राउंड पर मजबूत होने का अनुमान है. ऐसे में शेख हसीना के भाषण को अवामी लीग को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिशों के तौर पर देखा है. हालांकि, अवामी लीग को बांग्लादेश में अच्छा खासा समर्थन हासिल है, लेकिन पार्टी के नेता विदेशों में निर्वासन पर रहने को मजबूर हैं. 

Published at : 24 Jan 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Dhaka Sheikh Hasina मोहम्मद यूनुस DELHI BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
Advertisement

वीडियोज

Odisha की महिलाओं के लिए Subhadra Yojana, ₹10,000 सालाना Financial Assistance | Paisa Live
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Border 2 के साथ नहीं Release हुआ Dhurandhar 2 का Trailer, टूटे दिल के साथ घर लौटे फैंस
Chitra Tripathi: Studio में कौन करने लगा हर-हर महादेव? बौखलाए समर्थक! | Avimukteshwaranand
US ने India को दिया Soft Signal, हट सकता है 25% Russian Oil Tariff | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से गायब कर दिया जाता है', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
'जहां BJP की हार दिखती है, वहां वोटर ही सिस्टम से...', SIR को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'दो महीने से...'
इंडिया
78 साल के रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI को जारी किया नोटिस
रिटायर्ड बैंकर को एक महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट, 23 करोड़ ठगे, SC ने सरकार को जारी किया नोटिस
क्रिकेट
टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
टीम इंडिया करेगी PAK दौरा? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ऐसा जवाब दिया; हर भारतीय का सीना गर्व से हो जाएगा चौड़ा
ओटीटी
Netflix OTT Releases: नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एक से बढ़कर एक फिल्में, जनवरी से फरवरी तक की लिस्ट देख लें
विश्व
US Crime: अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
US में भारतीय मूल के शख्स ने पत्नी को मारी गोली, ऐसा क्या हुआ कि रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा?
शिक्षा
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
IIT कानपुर में नए स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप हुआ अनिवार्य, दो सुसाइड के बाद लिया गया फैसला
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
पाकिस्तानी मौलाना ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा वहां के लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता था, वजह हैरान कर देगी
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget