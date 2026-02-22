ट्रंप के घर मार-ए-लागो में घुसा हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने कर दिया गोलियों से छलनी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के घर मार-ए-लागो में शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने कर दिया गोलियों से छलनी

ट्रंप के घर मार-ए-लागो में शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने कर दिया गोलियों से छलनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में एक हमलावर ने घुसने की कोशिश की, सके हाथ में शॉटगन और पेट्रोल बम भी था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 22 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाम बीच स्थित मार-ए-लागो में एक हमलावर ने घुसने की कोशिश की. उसके हाथ में शॉटगन और पेट्रोल बम भी था, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 20 साल के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई.

एजेंसी ने बताया कि वह व्यक्ति वेस्ट पाम बीच एस्टेट के उत्तरी गेट के पास पहुंचा. उसके हाथ में एक शॉटगन और एक पेट्रोल बम था. उसके बाद वो रिसॉर्ट के चारों ओर बने सुरक्षा घेरे में घुस गया.

सीक्रेट सर्विस ने बयान में क्या कहा?

सीक्रेट सर्विस ने बयान में कहा, 'मार-ए-लागो प्रॉपर्टी के उत्तरी गेट के पास एक व्यक्ति को देखा गया, जिसके पास एक शॉटगन और एक पेट्रोल बम था. जब वो प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर घुसा तो पुलिसकर्मियों और पाम बीच काउंटी शेरिफ कार्यालय के एक डिप्टी ने उसका सामना किया और उस पर फायरिंग की. उस शख्स को गोली लग गई और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. हालांकि उसकी पहचान अभी गुप्त रखी गई है.'

जानकारी के मुताबिक, सीक्रेट सर्विस या शेरिफ ऑफिस का कोई भी कर्मचारी घायल नहीं हुआ है. फिलहाल एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस संयुक्त रूप से गोलीबारी की जांच कर रहे हैं. यह भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर हमला करने वाले शख्स का मकसद क्या था और उसका बैकग्राउंड और हाल में उसकी एक्टिविटी क्या रही है. सीक्रेट सर्विस ने बताया कि घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन में थे और रिसॉर्ट में कोई भी संरक्षित व्यक्ति मौजूद नहीं था.

पाम बीच काउंटी शेरिफ रिक ब्रैडशॉ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, शख्स लोकल टाइम के अनुसार करीब 1.30 पर मार-ए-लागो के अंदर सुरक्षा घेरे में घुस गया. उन्होंने कहा, उसके पास शॉटगन और पेट्रोल बम था. अधिकारियों ने उसे इन चीजों को छोड़ने के लिए कहा लेकिन उसने पेट्रोल बम नहीं छोड़ा और गन को गोलियां चलाने के लिए उठा लिया. एजेंटों ने संभावित खतरे को नाकाम करने के लिए जवाबी कार्रवाई की.

Published at : 22 Feb 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Donald Trump FBI Breaking News Abp News DONALD Trump US PRESIDENT Mar A Lago
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
विश्व
ट्रंप के घर मार-ए-लागो में शॉटगन और पेट्रोल बम लेकर घुसा हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने कर दिया गोलियों से छलनी
ट्रंप के घर मार-ए-लागो में घुसा हमलावर, सीक्रेट सर्विस ने कर दिया गोलियों से छलनी
विश्व
चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान.... पश्तून आबादी को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर आर्मी? 24 घंटे में 22 पश्तूनों की हत्या
अफगान हो या PAK.... पश्तूनों को दुश्मन क्यों मानती है मुनीर सेना? 24 घंटे में 22 लोगों की हत्या
विश्व
'...तो फिर ये नुकसान है' जब सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले की मिली खबर तो क्या था ट्रंप का पहला रिएक्शन?
'...तो फिर ये नुकसान है' जब SC के टैरिफ पर फैसले की मिली खबर तो क्या था ट्रंप का रिएक्शन?
Advertisement

वीडियोज

Iran-America War Begins: मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट? | War | Trump | Masoud Pezeshkian
India AI Impact Summit 2026 Big Update | AI & Robotics से पैसा कैसे कमाए ? Top 3 Stocks | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
India-Brazil रिश्ता Next Level | $20B Trade Target | Modi-Lula Big Update | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो हालात हैं ना, लगता है वो आजाद कश्मीर ले भी लेंगे', पाकिस्तानी लड़की ने मुनीर सेना को कर दिया ट्रोल, देखें वीडियो
'वो आजाद कश्मीर ले भी लेंगे', पाकिस्तानी लड़की ने मुनीर सेना को कर दिया ट्रोल, देखें वीडियो
बिहार
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
BJP में शामिल होना चाहते हैं पप्पू यादव? सांसद निशिकांत दुबे ने चौंकाया
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर किया 'मा इंटी बंगाराम' का नया पोस्टर, जानें कब होगी रिलीज फिल्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
इंडिया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
'कांग्रेस पहले से ही नंगी', AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन पर PM मोदी ने जमकर सुनाया
जनरल नॉलेज
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
क्या होता है Dead Sea, आखिर क्यों नहीं पनप सकता वहां कोई जीवन?
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget