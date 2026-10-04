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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘ब्लाइंड आ रहे...’ फिर टूट गया संपर्क, क्रैश से पहले मेडिकल जेट के आखिरी पलों का ऑडियो

‘ब्लाइंड आ रहे...’ फिर टूट गया संपर्क, क्रैश से पहले मेडिकल जेट के आखिरी पलों का ऑडियो

रमूडा से बोस्टन जा रहा कनाडा में पंजीकृत मेडिकल इवैक्यूएशन विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर लापता हो गया. विमान ने आपात स्थिति और बिजली से जुड़ी समस्या की सूचना दी थी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 04 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए उड़ान भर रहा एक विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर अचानक लापता हो गया. विमान ने आपात स्थिति और बिजली से जुड़ी समस्या की सूचना दी थी. इसके बाद उसका रेडियो और रडार संपर्क टूट गया. अमेरिकी तटरक्षक बल ने तलाशी अभियान शुरू किया और बाद में नैनटकेट के दक्षिण में विमान से जुड़ा मलबा बरामद किया. विमान में दो पायलट, दो चिकित्सा कर्मी, एक मरीज और मरीज का एक परिजन समेत छह लोग सवार थे.

आखिरी पलों की रिकॉर्डिंग आई सामने

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रॉयटर्स के अनुसार, कनाडा में पंजीकृत गल्फस्ट्रीम जी100 विमान लैटिट्यूड एयर एम्बुलेंस द्वारा संचालित था. विमान ने शनिवार को स्थानीय समयानुसार रात करीब 12:41 बजे बरमूडा के एलएफ वेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. इसका गंतव्य बोस्टन का लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट था.

लाइवएटीसी डॉट नेट पर पोस्ट की गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग में उड़ान के आखिरी पलों की बातचीत सुनाई देती है. कंट्रोलर ने पायलट से पूछा, “आपने कहा कि आप बिना देखे आ रहे हैं, क्या आपने यही कहा?” पायलट का जवाब साफ सुनाई नहीं दिया. इसके बाद कंट्रोलर ने पूछा कि क्या चालक दल आपात स्थिति घोषित कर रहा है.

दो मिनट में करीब 13 हजार फीट नीचे आया विमान

रॉयटर्स के मुताबिक, विमान करीब 24 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. इसके बाद उसने लगभग दो मिनट में करीब 13 हजार फीट की ऊंचाई खो दी. एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, संपर्क टूटने से पहले विमान करीब 10 हजार फीट तक नीचे आ गया था. यह तेजी से नीचे आने की घटना उस समय हुई, जब विमान मैसाचुसेट्स के तट की ओर बढ़ रहा था. बोस्टन ग्लोब के मुताबिक, विमान नैनटकेट से करीब 80 मील दक्षिण में था. इसी दौरान लोगान एयरपोर्ट पर मौजूद आपातकालीन टीम को उसके पहुंचने की तैयारी करने के लिए कहा गया, लेकिन विमान बोस्टन नहीं पहुंच सका.

रेडियो और रडार संपर्क टूटने के बाद शुरू हुआ तलाशी अभियान

बोस्टन ग्लोब के अनुसार, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 1:20 बजे रात में खोज और बचाव का अलर्ट जारी किया. इसके बाद अमेरिकी तटरक्षक बल ने नैनटकेट के दक्षिण में समुद्री क्षेत्र में तलाशी के लिए विमान और जहाज भेजे. तटरक्षक बल ने बाद में पुष्टि की कि उसे लापता मेडिकल विमान से जुड़ा मलबा मिला है. यह मलबा नैनटकेट के दक्षिण में मिला और इसकी पहचान उसी विमान से जुड़ी हुई बताई गई. मलबा मिलने के बाद भी विमान में सवार छह लोगों की तलाश जारी रही.

करीब 1,644 वर्ग मील इलाके में चला सर्च ऑपरेशन

नैनटकेट करंट के अनुसार, मलबा मिलने तक तटरक्षक बल करीब 1,644 वर्ग मील समुद्री क्षेत्र में तलाशी अभियान चला चुका था. मलबे की बरामदगी से जांचकर्ताओं को विमान के आखिरी ज्ञात स्थान और दुर्घटना से जुड़े भौतिक साक्ष्य मिले. कनाडियन प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, विमान में कुल छह लोग सवार थे. इनमें दो पायलट, दो चिकित्सा कर्मी, एक मरीज और मरीज का एक परिजन शामिल था. चारों चालक दल के सदस्य कनाडा के नागरिक थे, जबकि दोनों यात्री बरमूडा के रहने वाले थे.

उड़ान से पहले सामने आई थी बिजली की समस्या

बोस्टन ग्लोब के अनुसार, विमान संपर्क टूटने से कुछ समय पहले बिजली से जुड़ी समस्या से जूझ रहा था. बोस्टन लोगान एयरपोर्ट की आपातकालीन टीम को बताया गया था कि नैनटकेट के दक्षिणी क्षेत्र के पास पहुंचते समय विमान का रेडियो और रडार संपर्क टूट गया. अब जांच एजेंसियां विमान के तेजी से नीचे आने, बिजली की समस्या, रेडियो और रडार संपर्क टूटने तथा समुद्र में मिले मलबे के आधार पर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 04 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Atlantic Ocean Plane Crash Medical Evacuation Plane
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