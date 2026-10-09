ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने पर क्यों आमादा आसिम मुनीर? कंट्रोल में लेंगे सत्ता!

पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने पर क्यों आमादा आसिम मुनीर? कंट्रोल में लेंगे सत्ता!

यह योजना पाकिस्तान के लिए नई नहीं है, पहले भी ज्यादा प्रांतों और छोटी प्रशासनिक यूनिट्स की जरूरत के बारे में बातें होती रहीं हैं, जिसमें 12 से 15 प्रांतों और 160 जिलों तक की संभावना शामिल है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 09 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान अपने नक्शे में एक बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. सालों से केवल 4 प्रांतों से प्रशासन चला रही पाकिस्तान सरकार अब अपने नक्शे में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है. इस बदलाव का केंद्रीय चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं. अभी तक पाकिस्तान में मात्र 4 राज्य पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हैं. मुनीर अब इन 4 राज्यों को लगभग 12 से 15 छोटे राज्यों में और 160 जिलों में विभाजित करने की योजना बना रहे हैं.

मुनीर की यह योजना केवल प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सैन्य प्रभुत्व को और भी ज्यादा मजबूती से जमीन पर स्थापित करने के लिए भी है. मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान का प्रशासन सेना के प्रति और भी तेज रेस्पॉन्स करे. जिससे सेना अपनी जमीन और मजबूत कर सकेगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
भारत का अमेरिका को 'बंधुआ मजदूर' वाले बयान पर करारा जवाब, कहा- 'US को ज्यादा...'
भारत का अमेरिका को 'बंधुआ मजदूर' वाले बयान पर करारा जवाब, कहा- 'US को ज्यादा...'
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
विश्व
Explained: वर्क परमिट होने के बाद भी कश्मीरी फिल्म निर्माता अराफात शेख को अमेरिका में क्यों कर लिया गया गिरफ्तार
Explained: वर्क परमिट होने के बाद भी कश्मीरी फिल्म निर्माता अराफात शेख को अमेरिका में क्यों कर लिया गया गिरफ्तार
विश्व
EXPLAINED: जब अमेरिका युद्ध में उलझा हो तब क्या ट्रंप को मिल सकता है शांति पुरस्कार? जानिए नियम
EXPLAINED: जब अमेरिका युद्ध में उलझा हो तब क्या ट्रंप को मिल सकता है शांति पुरस्कार? जानिए नियम

विकास के लिए तरस रहे लोग 

सेना के प्रभुत्व को बढ़ाने के अलावा पाकिस्तान के लिए अपने राज्यों का विभाजन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में जहां पंजाब की आबादी साढ़े 12 करोड़ के आसपास है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की आबादी मात्र 1.5 करोड़ है. आबादी और क्षेत्रफल की इस अनियमितता से पाकिस्तान में शासन की कई सारी समस्याएं आती हैं. 

पंजाब की बड़ी आबादी पर शासन करने से गंभीर प्रशासनिक दिक्कतें पैदा होती रही हैं. कई सारी रिपोर्टस के मुताबिक, गांव के इलाकों में रहने वालों को सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए घंटों सफर करना पड़ता है. साथ ही आज तक केवल एक चौथाई से भी कम पंजाबियों को घर पर पीने का साफ पानी मिल पा रहा है. 

पाकिस्तान कि समस्याओं की वजह है सेना

इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही आसिम मुनीर का मानना है कि इन बड़े प्रांतों पर ठीक से शासन नहीं किया जा सकता और यही पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन का कारण है. हालांकि आसिम मुनीर का यह तर्क पूरी तरह सही नहीं हैं. पाकिस्तान की समस्याओं की कई अन्य गहरी वजहें हैं, जिनमें से ये बड़े प्रांत केवल एक छोटी वजह है.

पाकिस्तान में आजतक लगभग दो तिहाई समय तक सैन्य तानाशाहों का ही राज रहा है. जिन समस्याओं की ओर मुनीर इशारा कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह उनकी सेना ही रही  है. पाकिस्तान के शासन कि डोर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सेना के हाथ में ही रही है. जिस कारण पाकिस्तान में विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका बल्कि सेना अपने को मजबूत करने के लिए देश पूरा पैसा लगा दिया. 

पाकिस्तान के इन सैन्य तानाशाहों ने भ्रष्टाचार कर करके अपने लिए विदेशों में बहुत संपत्तियां बनाई हैं. साथ ही पाकिस्तान ने अपने यहां हमेशा से आतंकवादियों को पनाह दे कर उन्हें बढ़ावा दिया है. बाद में यही आतंकवादी पाकिस्तान में अफरा-तफरी मचाने में शामिल रहे हैं. इसलिए आसिम मुनीर बड़े प्रांतों का जो तर्क दे रहे हैं यह पूरी तरह सही नहीं है. 

सत्ता केंद्र केवल पंजाब और सिंध में

पाकिस्तान के 4 प्रांत  सिर्फ प्रशासनिक डिवीजन नहीं हैं, बल्कि ये बड़े पॉलिटिकल पावर बेस भी हैं. पंजाब पर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज(PML-N ) का दबदबा रहा है, जबकि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी( PPP) का गढ़ बना हुआ है. यह दो प्रांत ही पाकिस्तान की पूरी राजनीति को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं. जहां एक तरफ पाकिस्तान की संसद में 336 सीटों में आधे से ज्यादा 183 सीट केवल पंजाब में जबकि 75 सीटें सिंध में हैं. जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से तो वैसे भी पाकिस्तानी सरकार सौतेला व्यवहार करती है. 

इन बड़े प्रांतों को छोटी यूनिट्स में बांटने से इनका पाकिस्तान की राजनीति में प्रभुत्व कम हो सकता है. इसलिए, सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या छोटे प्रांतों पर राज करना आसान होगा. बल्कि यह भी है कि क्या छोटे प्रांतों को इस्लामाबाद के लिए भी कंट्रोल करना आसान होगा?

बढ़ रही है मुनीर की ताकत

यह योजना पाकिस्तान के लिए नई नहीं है, पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर अहसान इकबाल पहले भी ज्यादा प्रांतों और छोटी प्रशासनिक यूनिट्स की जरूरत के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें 12 से 15 प्रांतों और 160 जिलों तक की संभावना शामिल है.

पाकिस्तान के लिए यह प्रपोजल ऐसे समय में सामने आ रहा है, जब मुनीर ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर ज़बरदस्त पकड़ बना ली है. चुनी हुई सरकार होने के बावजूद मुनीर पाकिस्तान पर असरदार तरीके से राज कर रहे हैं. उन्होंने PML-N और PPP के साथ काम करके अपनी पोजीशन मजबूत की है, जबकि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत तहरीक ए इंसाफ के लीडर इमरान खान को जेल में रखा गया है.

पाकिस्तान में वर्तमान में प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ हैं. देखना यह भी होगा कि आसिम मुनीर के इस नए फैसले पर उनका कोई सुझाव है भी कि नहीं? या देश में होने वाले इस सबसे बड़े बदलाव का फैसला केवल आसिम मुनीर अकेले कर लेंगे!

इमरान के समर्थक कर रहे हैं इस्लामाबाद की ओर मार्च

मुनीर पाकिस्तान के नक्शे में यह बदलाव की बात ऐसे समय में कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के विभिन प्रांतों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. जहां एक तरफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नए राजनीतिक संकट  से जूझ रहा है, वहीं बलूचिस्तान को सालों से अपनी तथाकथित आजादी, संसाधनों और ISIS की भूमिका को लेकर अलगाववादी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. Pok में भी लगातार सरकार के खिलाफ लोग एक जुट होकर आंदोलन करते रहे हैं और सेना लगातार उनका दमन करती रही है. 

सबसे बड़ी समस्या जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बने हुए हैं. उनके हजारों समर्थकों ने इस हफ्ते की शुरुआत में इस्लामाबाद की ओर मार्च शुरू किया है. मार्च खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हुआ, जहां खान की पार्टी का शासन है. पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद के चारों ओर भारी सिक्योरिटी तैनात की है और प्रदर्शनकारियों को राजधानी में घुसने से रोकने की कसम खाई है.

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 09 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Munir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत का अमेरिका को 'बंधुआ मजदूर' वाले बयान पर करारा जवाब, कहा- 'US को ज्यादा...'
भारत का अमेरिका को 'बंधुआ मजदूर' वाले बयान पर करारा जवाब, कहा- 'US को ज्यादा...'
विश्व
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
ट्रंप ने एलन मस्क को दिया 'नेशनल मेडल ऑफ साइंस', कहा- 'मॉडर्न युग के थॉमस एडिसन'
विश्व
Explained: वर्क परमिट होने के बाद भी कश्मीरी फिल्म निर्माता अराफात शेख को अमेरिका में क्यों कर लिया गया गिरफ्तार
Explained: वर्क परमिट होने के बाद भी कश्मीरी फिल्म निर्माता अराफात शेख को अमेरिका में क्यों कर लिया गया गिरफ्तार
विश्व
EXPLAINED: जब अमेरिका युद्ध में उलझा हो तब क्या ट्रंप को मिल सकता है शांति पुरस्कार? जानिए नियम
EXPLAINED: जब अमेरिका युद्ध में उलझा हो तब क्या ट्रंप को मिल सकता है शांति पुरस्कार? जानिए नियम
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
मध्य प्रदेश
CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली आ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ट्रेन से उतारा, जमकर हुआ हंगामा
CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली आ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने ट्रेन से उतारा, जमकर हुआ हंगामा
इंडिया
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
मुस्लिम बहुल सीट पर BJP का जलवा, छठे नंबर पर TMC का बागी गुट, ममता बनर्जी का जानें हाल
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स का विराट कोहली पर ताजा बयान, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स का विराट कोहली पर ताजा बयान, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए
बिहार
CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर RJD भड़की, 'अगर प्रशासन…'
CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर RJD भड़की, 'अगर प्रशासन…'
इंडिया
Rejinagar Bypoll Result Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
Live: बंगाल की रेजीनगर सीट पर BJP की आंधी, 31 वोटों से आगे, कांग्रेस का क्या हाल?
जनरल नॉलेज
राजकीय सम्मान से हुआ नाना का अंतिम संस्कार, किन्हें ऐसे देते हैं अंतिम विदाई?
राजकीय सम्मान से हुआ नाना का अंतिम संस्कार, किन्हें ऐसे देते हैं अंतिम विदाई?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget