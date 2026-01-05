पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा गाना गाने के आरोप में एक पेशेवर गायक और उसकी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया.

पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया, 'शनिवार रात लाहौर के शालीमार गार्डन में सरकार द्वारा प्रायोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ‘कैदी नंबर 804’ गाना गाने के आरोप में जाने-माने कव्वाल फराज अमजद खान और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.'

FIR में सिंगर के खिलाफ क्या आरोप?

उन्होंने बताया कि गायक और उनकी टीम ने सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर ‘जनता को भड़काने’ की कोशिश की क्योंकि यह गाना जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान से जुड़ा है. FIR के मुताबिक, 'विवादित गीत से अशांति और हिंसा भड़कने का खतरा था.'

सिंगर ने मरियम नवाज से की ये अपील

संगीत और सांस्कृतिक संध्या ‘चांदनी रातें’ का आयोजन लाहौर प्राधिकरण द्वारा किया गया था. दूसरी ओर, गायक फराज अमजद खान ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें इस ‘इमरान समर्थक गीत’ को गाने के लिए धमकाया गया था.

सिंगर ने क्या दी दलील?

सिंगर ने कहा, 'मैं गैर-राजनीतिक और एक कलाकार हूं. मेरा राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. मैंने ‘कैदी नंबर 804’ गाना सिर्फ इसलिए गाया क्योंकि मंच के पास खड़े एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दी थी. अगर प्रशासन कलाकारों को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता है तो उसे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए.'

किसने गाया था कैदी नंबर 804 गाना?

इस बीच, लाहौर नगर प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना के बाद लापरवाही के आरोप में तीन अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया. गीत ‘निक्का दा कोका: कैदी नंबर 804’ मूल रूप से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक मोहम्मद अशरफ ने गाया था. मोहम्मद अशरफ को मिलको के नाम से जाना जाता है. दिसंबर 2023 में अपलोड किए गए इस गीत को यूट्यूब पर एक करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.