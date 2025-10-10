पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग हो सकती है और इस बार सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ देगा. उन्होंने यह बात पाकिस्तान में हुई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर कही है, जिसे लेकर उनका कहना है कि कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से दिए जा रहे बयानों, मिडिल ईस्ट और दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और सऊदी अरब के साथ हुई डिफेंस डील पर चर्चा हुई.

रावलपिंडी हेटक्वार्टर में यह 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसे पाक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हेड किया. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि दोनों देशों के बीच फिर से जंग हो सकती है और इसके परिणाम बहुत खतरनाक होंगे. कमर चीमा का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना हर तरह से तैयार है. उन्होंने जवानों को भी निर्देश दिया है कि वह तैयार रहें.

राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख की चेतावनी से घबराए पाक आर्मी चीफ

कमर चीमा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की अहम बात ये थी कि पाकिस्तान की फौज ने कुछ पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं, उसमें उन्होंने इंडियन आर्मी और सिविल लीडरशिप के बयानों पर चिंता जताई है, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर वह बाज नहीं आया तो उसका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा.

कमर चीमा ने कहा कि इंडियन लीडरशिप ने जो बयान दिए हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही तो नहीं दिए हैं. उन्होंने कहा कि जब इंडियन आर्मी चीफ बॉर्डर पर जाकर ऐसे बयान देंगे, जिनका कुछ मतलब है, उसकी कुछ सिगनिफिकेंस है तो पाकिस्तान समझता है कि भारत हमें इंगेज कर रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरा पाकिस्तान ये समझता है कि विश्वस्तर पर हमारी अहमियत बढ़ रही है. अब चीजें बदल गई हैं.

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करेगा सऊदी अरब?

कमर चीमा ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और अगर उसको जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब उसे 4-5 अरब डॉलर का तेल भी दे देगा. उन्होंने कहा, 'अब पाकिस्तान लंबी जंग लड़ सकता है और अगर उसे 4-5 अरब डॉलर का तेल चाहिए तो सऊदी अरब देगा. सऊदी अरब को भी पता है कि पाकिस्तानी लड़ सकते हैं. जिस दिन पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, 9 मई की रात को आईएमएफ ने पाकिस्तान का लोन अप्रूव कर दिया. अब वहीं से आप अंदाजा लगा लो कि कितनी ज्यादा चीजें होने जा रही हैं.'

मिडिल ईस्ट में बढ़ी पाकिस्तान की अहमियत, बोले पाक एक्सपर्ट

पाक एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि सऊदी अरब के साथ जो स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ साउथ एशिया का प्लेयर नहीं रह गया है, उसकी अहमियत अब मिडिल ईस्ट में भी बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मे इन चीजों को पाकिस्तान की फौज ने डिस्कस किया है, तो जब फौज ऐसी चीजों को डिस्कस करती है तो ऐसी चीजें पॉलिसी के अंदर भी जाती हैं.

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत के साथ रिश्ते खराब हों, लेकिन जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे सीधा पैगाम चला गया है कि अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान की लिमिटेड स्केल पर जंग दोबारा हो सकती है , जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान कुछ बड़ा करेंगे.'

कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान तो हमला नहीं करेगा भारत के ऊपर, वैसे कुछ पता भी नहीं है कि वो कर दे. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता कि भारत हमला कर सकता है तो वो पहले ही कर दे. हमारे वॉर रूम्स नजर रखे हुए हैं.

कश्मीर के मुद्दे पर क्या बोले पाक आर्मी चीफ?

कमर चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान इस समय डिप्लोमेटिकली मिडिल ईस्ट में बहुत अहम है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद को नेविगेट कर रहा है कि भारत हम पर हमला कर सकता है और उसके लिए तैयारी है. उन्होंने कहा, 'भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आते, उसका कुछ मतलब होता है. पाकिस्तान की लीडरशिप ने ये भी कहा है कि हम फिलिस्तीन और कश्मीर की चीजों को लिंक करते हैं और कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों को राइट्स मिलने चाहिए.'