संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी यूएई पहुंच गए हैं. यहां उन्होंने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को यूएई के प्रेजीडेंट से मुलाकात की और यूएई के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत करने के तरीकों पर बात की.

पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आसिफ अली जरदारी ने मोहम्मद बिन जायद से द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार में नए अवसर तलाशने, निवेश, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर बात की. आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मोहम्मद बिन जायद की हाल ही में हुई पाकिस्तान यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएई के निरंतर सहयोग की भी प्रशंसा की. मोहम्मद बिन जायद 26 दिसंबर को पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर गए थे.

आसिफ अली जरदारी और यूएई प्रेजीडेंट की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब कुछ दिन पहले ही मोहम्मद बिन जायद भारत होकर गए हैं. उनके इस दौरे में दोनों देशों ने लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया है, जिसमें रणनीतिक रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग, ऊर्जा और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी है. इसके तहत साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को डबल करके 200 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाएगा और भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. मोहम्मद बिन जायद 19 जनवरी को 2-3 घंटे के लिए भारत दौरे पर आए और उन्होंने महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन किए और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की.

आसिफ अली जरदारी की मोहम्मद बिन जायद के साथ जो मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति की बेटी बीबी आसीफा भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी, इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी और यूएई में पाकिस्तान के एंबेसडर भी शामिल हुए.

पाक के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यूएई के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और एडी पोर्ट्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जूमा अल शमिसी से भी अलग से मुलाकात की है. एडी ग्रुप पाकिस्तान में लंबे समय से इंवेस्ट कर रहा है. दोनों ही मीटिंग में पाकिस्तान ने यूएई के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने, सहिष्णुता को बढ़ावा देने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया.

एडी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कंपनी का निवेश पाकिस्तान के लिए आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग में दोनों पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने, नवाचार के अनुरूप व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने, डिजिटल और सीमा शुल्क सुविधा को बेहतर बनाने पर सहमत हुए.

