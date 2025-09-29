हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',

IND vs PAK Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने जीत के बाद मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. अफगानिस्तान की एक निर्वासित सांसद ने इसके लिए भारत की तारीफ की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 29 Sep 2025 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया. टीम इंडिया ने जीत के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार दर दिया. अफगानिस्तान की निर्वासित सांसद मरियम सौलेमंखिल ने भारतीय टीम के इस फैसले की जमकर तारीफ की है. उन्होंने आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले पर भी सख्त प्रतिक्रिया दी.

मरियम ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, "भारत की टीम ने समझदारी दिखाई, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. जो हाथ आतंकवाद को फंड करते हैं, उनसे इनाम क्यों लिया जाए? अन्य टीमों को भारत से सीखना चाहिए. दुनिया को यह दिखावा करना बंद करना चाहिए कि यह सामान्य है."

टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, देखते रह गए नकवी

भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में धूल चटा दी. मैच खत्म होने के बाद नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अन्य अधिकारियों के साथ ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर पहुंचे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से कोई भी ट्रॉफी लेने नहीं आया. नकवी ने काफी वक्त इंतजार भी किया, लेकिन जब लगा कि बात नहीं बनेगी, तो उन्हें वापस जाना पड़ा.

पाकिस्तान को दोहरा झटका

पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में डबल झटका लगा है. पाक टीम ने भारत के खिलाफ इस बार तीन मैच खेले और एक भी जीत नहीं सकी. भारत ने उसे पहले मैच में 7 विकेट से रौंदा था. वहीं दूसरे मैच में 6 विकेट से हराया और इसके बाद फाइनल में 5 विकेट से हराया. पाक को पहले तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा और फिर मोहसिन नकवी की भयंकर बेइज्जती हो गई. इस तरह वह दोहरे झटके साथ दुबई से विदा होगी.

Published at : 29 Sep 2025 08:07 AM (IST)
क्रिकेट
