पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा BCCI में पद से लगी रोक हटाने के फैसले पर संतोष जताया है. उन्होंने अदालत का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस फैसले में नौ साल का लंबा समय लगना दुखद है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह रोक उस समय लगाई गई थी, जब यह नियम बना दिया गया था कि केवल कोई पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ही BCCI के अध्यक्ष बन सकता है. इसी नियम के कारण उन्हें BCCI से बाहर कर दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें न्याय मिला है, लेकिन इतना लंबा इंतजार नहीं होना चाहिए था.

अंडर-19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई

हिमाचल प्रदेश के ऊना में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे देश के लिए गर्व की बात है. टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे के नेतृत्व में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्रॉफी अपने नाम की. इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वैभव ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपने नाम के अनुरूप देश का “वैभव” बढ़ाया. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में वैभव देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोले अनुराग ठाकुर

राजनीति पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयानों से पूरे सिख समाज का अपमान हुआ है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर और चार साहिबजादों के शहीदी दिवस जैसे कदम उठाकर सिख समुदाय को सम्मान दिया है. इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ को लेकर हुए विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी समाज या वर्ग का अपमान गलत है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा नेटफ्लिक्स को फिल्म का विवादित शीर्षक हटाने के निर्देश देने को सही फैसला बताया. अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में सभी समुदायों का सम्मान जरूरी है और सरकार को इसी दिशा में काम करते रहना चाहिए.