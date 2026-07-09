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'ईंट का जवाब पत्थर से', अमेरिका से बदला लेने के बाद बोला ईरान, अराघची ने ट्रंप को दिया अल्टीमेटम!
US Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से छिड़ा युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इस बीच अब्बास अराघची ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है.
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से छिड़ा युद्ध फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है. इस बीच अब्बास अराघची ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है.
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