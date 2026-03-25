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LPG संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, 25 दिन के भीतर लगा डाले लाखों पाइप गैस कनेक्शन
एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है.PNG की सुविधा होने के बाद भी इसे नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.
एलपीजी संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. साथ की पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाहों को भी खारिज किया गया है, लोगों से इस पर ध्यान न देने की अपील की गई है. सरकार का फोकस पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देना का है. PNG कनेक्शन को जल्द देने को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं. वहीं, PNG की सुविधा होने के बाद भी इसे नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है.
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Source: IOCL