'अमेरिका इज बैक, यह देश का स्वर्ण युग...', डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार यानी 24 फरवरी 2026 की रात को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपना 2026 स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया. यह उनके दूसरे कार्यकाल का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन था, जो जनवरी 2025 में शुरू हुआ था. ट्रंप ने अपने पहले 13 महीनों की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि अमेरिका में 'कभी नहीं देखा गया बदलाव' आया है. उन्होंने अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा, ड्रग्स कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर जोर दिया.

हमने अमेरिका में युगों का उलटफेर किया: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन की शुरुआत में कहा, 'मैंने एक ऐसे देश की कमान संभाली थी जो संकट में था. रिकॉर्ड महंगाई, युद्ध और वैश्विक अराजकता फैली हुई थी लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमने ऐसा बदलाव किया है जो किसी ने पहले नहीं देखा, और यह उलटफेर युगों का है.' उन्होंने दावा किया कि अर्थव्यवस्था में तीन महीनों में ही रिकवरी हो गई है. गैस की कीमतें काफी कम हो गई हैं. हमारा देश पहले से बड़ा और मजबूत है'

अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू हुआ: ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि हमारा देश पटरी पर वापस आ गया है. पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर, अमीर और मजबूत. अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो गया है. ट्रंप ने कहा, 'अब से 5 महीने से भी कम समय में हमारा देश अमेरिकी इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर मनाएगा. हमारी शानदारी, अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह पर. इस 4 जुलाई को हम धरती पर अब तक के सबसे अविश्वसनीय और खास देश में ढाई सदियों की आजादी, जीत, तरक्की और आजादी का जश्न मनाएंगे. हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है. हम और बेहतर करने जा रहे हैं. यह अमेरिका का सुनहरा दौर है.'

सीमा सुरक्षा पर ट्रंप ने बड़ा क्लेम करते हुए कहा कि पिछले 9 महीनों में अमेरिका में एक भी अवैध प्रवासी नहीं घुसा है. हमारी बॉर्डर पूरी तरह सुरक्षित हो गई है. फेंटेनिल जैसे घातक ड्रग्स के आने में 56% की कमी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका अब दुनिया में पहले जैसा सम्मान पा रहा है, 'शायद पहले से ज्यादा.'

बाइडेन प्रशासन ने सबसे खराब महंगाई दी: ट्रंप

ट्रंप ने कहा, 'बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कांग्रेस में उसके साथियों ने हमें हमारे देश के इतिहास में सबसे खराब महंगाई दी थी, लेकिन 12 महीनों में मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर महंगाई को पांच साल से ज्यादा समय में सबसे निचले लेवल पर ला दिया है. 2025 के आखिरी तीन महीनों में यह घटकर 1.7 प्रतिशत हो गई. गैसोलीन, जो मेरे पहले वाले के समय में कुछ राज्यों में 6 डॉलर प्रति गैलन से ज्यादा के पीक पर पहुंच गया था. सच कहूं तो, यह एक मुसीबत थी. अब ज्यादातर राज्यों में 2.30 डॉलर प्रति गैलन से नीचे है और कुछ जगहों पर 1.99 डॉलर प्रति गैलन. जब मैं कुछ हफ्ते पहले लोवा के बड़े राज्य में गया था, तो मैंने गैसोलीन के लिए 1.85 डॉलर प्रति गैलन भी देखा था.'

ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या बोले ट्रंप?

विदेश नीति में ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा, 'मैं जहां कहीं संभव हो शांति बनाऊंगा, लेकिन अमेरिका को खतरा होने पर कभी नहीं झिझकूंगा.' अमेरिका ईरान के पास मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है. ट्रंप ने अमेरिका को 'दुनिया का सबसे हॉट देश' बताया और कहा कि पांच महीने बाद अमेरिका अपनी 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाएगा, जो 'अमेरिका का गोल्डन एज' होगा.