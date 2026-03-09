इजरायल ने ईरान पर ऐसी जगह दागी मिसाइल, अमेरिका हो गया नाराज! दिया ये सख्त मैसेज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल ने ईरान पर ऐसी जगह दागी मिसाइल, अमेरिका हो गया नाराज! दिया ये सख्त मैसेज

Iran-Israel Conflicts: एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद तीखी थी. हालांकि, इस मामले पर अभी तक व्हाइट हाउस और इजरायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Mar 2026 10:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ईरान के तेल डिपो पर इजरायल की ओर से हाल ही में किए गए हमलों के बाद अमेरिका और इजरायल के बीच मतभेद की स्थिति सामने आई है. इजरायली हमलों की तीव्रता और नतीजे देखकर वॉशिंगटन ने भी हैरान जताते हुए नाराजगी जाहिर की है.

हालांकि, वॉशिंगटन और तेल अवीव दोनों का कहना है कि हमलों से पहले अमेरिकी सेना को सूचना दे दी गई थी, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजरायली हमलों का दायरा देखकर अमेरिकी भी चौंक गया. उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह अच्छा विचार था.

अमेरिका की प्रतिक्रिया पर इजरायल ने क्या कहा?

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद तीखी थी और उनका मैसेज ‘WTF’ था. हालांकि, इस मामले पर अभी तक व्हाइट हाउस और इजरायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

इजरायल ने ईरान के 30 तेल डिपो पर किया जोरदार हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने शनिवार (7 मार्च, 2026) को ईरान के करीब 30 तेल डिपो पर जोरदार हमलों को अंजाम दिया और इस कार्रवाई की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी, लेकिन इजरायली हमले का पैमाना अमेरिका की अपेक्षा से कही ज्यादा बड़ा था.

तेहरान में कयामत जैसे दिखे हालात

इजरायल की वायुसेना की ओर से शनिवार (7 मार्च, 2026) को किए गए हमलों के बाद तेहरान में आसमान में बड़े-बड़े और धुएं के घने गुबार दिखाई दिए. कई जगहों पर आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रही थीं और राजधानी का आसमान घने धुएं से ढक गया, जिससे शहर में कयामत जैसा नजारा दिखाई दिया.

IDF ने अपने बयान में क्या कहा?

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने इस हमले को लेकर जारी किए गए अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह तेल के डिपो ईरानी शासन की ओर से अलग-अलग उपभोक्ताओं, जिनमें उसकी सैन्य इकाइयां भी शामिल हैं, को फ्यूल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एक्सियोज की रिपोर्ट के मुताबिक, एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान को संदेश देना भी थी कि वह इजरायल के नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बंद करे.

Published at : 09 Mar 2026 10:59 PM (IST)
America Israel Defence Force TEHRAN Iran-Israel Conflicts
