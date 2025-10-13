चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 

भारत के मिसाइल परीक्षण की रेंज देखकर चीन और पाकिस्तान के साथ-साथ अमेरिका भी सकते में है. चीन के बाद अब अमेरिका ने अपने टोही युद्धपोत ओसियन टाइटन को हिंद महासागर में भेजा है. दरअसल डीआरडीओ 15-17 अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में 3,550 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है. हाल के दिनों में ओसियन टाइटन को मालदीव की राजधानी माले में देखा गया था.

इस मिसाइल की रेंज को भारत ने तीन दिन में तीन बार बढ़ाया है. ओसियन टाइटन के साथ ही चीन का युआन वांग-5 भी मलक्का स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर पहुंचने वाला है ताकि भारत की इस मिसाइल पर नजर रखी जा सके. चीन भी माले से भारत के मिसाइल परीक्षण पर नजर रखता है.