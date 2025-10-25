हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ड्रग लीडर और बुरा आदमी', इस देश के राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप! लगा दिया प्रतिबंध

'ड्रग लीडर और बुरा आदमी', इस देश के राष्ट्रपति पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप! लगा दिया प्रतिबंध

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)
अमेरिका ने ट्रंप के आलोचक और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो (Gustavo Petro) पर प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रंप प्रशासन की ओर से लिए गए इस फैसले से लैटिन अमेरिकी देश के साथ रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है. यूएस की ओर से यह कदम ट्रंप के उस बयान के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पेट्रो ने कोलंबिया से अमेरिका में होने वाली कोकीन की तस्करी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया.   

यूएस और कोलंबिया के बीच बीते कुछ हफ्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिका ने साउथ कैरेबियन क्षेत्र में संदिग्ध जहाजों पर हमले भी किए हैं. ट्रंप ने दावा किया था कि वो जहाज ड्रग्स लेकर जा रहे थे. हालांकि इसको लेकर कोई ठोस सबूत अमेरिका की ओर से नहीं दिया गया. वहीं पेट्रो ने कैरेबियन सागर में एयरस्ट्राइक करके निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ट्रंप ने कोलंबियाई प्रेसिडेंट को 'ड्रग लीडर' और 'बुरा आदमी' तक कह दिया था. 

कोलंबिया के कोकीन से US में ड्रग्स की बाढ़: ट्रंप प्रशासन

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जबसे राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो सत्ता में आए हैं, तबसे कोलंबिया में कोकीन का उत्पादन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. इसकी वजह से अमेरिका में ड्रग्स की बाढ़ आ गई है और हमारे नागरिक इस जहर के शिकार हो रहे हैं. उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि हम ड्रग तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे. 

ट्रंप के एक्शन पर कोलंबिया का रिएक्शन

डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में कहा था, 'पेट्रो न सिर्फ असफल नेता हैं बल्कि एक अवैध ड्रग डीलर हैं, जिन्होंने अपने देश को अपराधियों के हवाले कर दिया है.' ट्रंप के इस बयान पर भी काफी बवाल मचा था. कोलंबियाई सरकार की ओर से इस पर बयान जारी किया गया और इसे कोलंबिया पर गंभीर कूटनीतिक आक्रमण बताया.

गुस्तावो पेट्रो ने कहा, 'अमेरिका की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है. कोलंबिया कभी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा. हमने अपने देश में शांति और न्याय के लिए संघर्ष किया है.'

Published at : 25 Oct 2025 11:31 AM (IST)
