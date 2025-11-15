हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, 33 साल बाद की परमाणु बम गिराने की टेस्टिंग; पुतिन-जिनपिंग की बढ़ी टेंशन!

ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, 33 साल बाद की परमाणु बम गिराने की टेस्टिंग; पुतिन-जिनपिंग की बढ़ी टेंशन!

Donald Trump: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह घोषणा भी की थी चीन और रूस जैसे देशों के तर्ज पर अमेरिका भी परमाणु बम परीक्षण को फिर से शुरू करेगा.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 15 Nov 2025 10:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका ने 33 सालों के बाद परमाणु बम गिराने के परीक्षण को अंजाम दिया है. अमेरिका की ओर से यह परीक्षण नेवादा के टोनोपाह टेस्ट रेंज में किया गया. हालांकि, यह भी दावा किया गया है कि न्यूक्लियर ग्रेवेटी बम को बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के परीक्षण में इस्तेमाल किया गया. इस टेस्ट में अमेरिकी वायुसेना के न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम एफ-35 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं, इस न्यूक्लियर बम ब्लास्ट के टेस्ट में अमेरिका के यूटाह के हिल एयर फोर्स बेस के कर्मचारियों और विमानों की भी सहायता ली गई थी. बताया गया कि यह परीक्षण इसी साल 2025 के अगस्त महीने में किया गया था.

रूस-चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने किया परीक्षण

अमेरिका की ओर से यह न्यूक्लियर बम गिराने का परीक्षण ऐसे समय पर किया गया जब वॉशिंगटन का मॉस्को और बीजिंग के साथ तनाव जारी है. वहीं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा भी की थी चीन और रूस जैसे देशों के तर्ज पर अमेरिका भी परमाणु बम परीक्षण को फिर से शुरू करेगा.

परमाणु बम परीक्षण को लेकर एक वीडियो भी आया सामने

अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में अमेरिका के यूटाह के हिल एयर फोर्स बेस पर परमाणु बम को एफ-35 लड़ाकू विमान में इंस्टॉल करते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि परमाणु बम को एक कंटेनर में लाया गया है.

इसके अलावा, यूटाह के हिल एयर बेस पर कर्मी पूरी एहतियात बरतते हुए उसकी जांच करते हैं. उसके बाद पूरी सावधानी से उसे अमेरिकी वायुसेना के एफ-35 लड़ाकू विमान में परीक्षण के लिए इंस्टॉल किया जाता है. वीडियो में दिखाया गया कि एफ-35 लड़ाकू विमान में दो परमाणु बमों को इंस्टॉल किया जाता है और सभी तकनीकी जांच के बाद लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भरता है और परमाणु बम को टोनोपाह टेस्ट रेंज में गिराया जाता है.

यह भी पढ़ेंः 'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 15 Nov 2025 10:07 PM (IST)
Tags :
America Nuclear Bomb US Air Force DONALD Trump F-35 Fighter Jet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद किसे लगा बड़ा झटका? | Tejashwi | Rahul | Maha Dangal
Bihar Politics: Lalu परिवार में क्यों बने ऐसे हालात..बिहार को समझने वाले पत्रकार से समझिए | Rohini
RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
क्रिकेट
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
कब होगी IPL 2026 की नीलामी? 77 खिलाड़ियों पर बरसेंगे 237 करोड़, ऑक्शन के बारे में A टू Z डिटेल
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget