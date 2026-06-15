अमेरिका-ईरान पीस डील के बाद होर्मुज पर टैक्स लगेगा या नहीं? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

US Iran Peace Deal: मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच दुनिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही कूटनीतिक खींचतान अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है.

ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी. इस घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

ट्रंप का बड़ा दावा- ईरान के साथ डील पूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर दावा किया कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है. ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोला जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना द्वारा लागू नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देने की भी घोषणा की. ट्रंप ने लिखा, "दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो. तेल को बहने दो. हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह नहीं बताया कि ईरान के साथ हुई डील में और कौन-कौन सी शर्तें शामिल हैं.

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19 जून को होगा आधिकारिक समझौता

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि लंबी और गहन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संभव हो पाया है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति जताई है.

कतर, सऊदी अरब और तुर्किये की भूमिका की सराहना

शहबाज शरीफ ने इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर के नेतृत्व की सराहना की. साथ ही सऊदी अरब और तुर्किये के नेतृत्व को भी इस समझौते तक पहुंचने में अहम योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया. शरीफ ने कहा कि अब मध्यस्थ देशों की ओर से इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में समझौते को लागू करने की तैयारी, तकनीकी मुद्दों और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी ताकि 19 जून को होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें.





