हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका-ईरान पीस डील के बाद होर्मुज पर टैक्स लगेगा या नहीं? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

अमेरिका-ईरान पीस डील के बाद होर्मुज पर टैक्स लगेगा या नहीं? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

US Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पूरा हो गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 08:22 AM (IST)
Preferred Sources

US Iran Peace Deal: मध्य पूर्व में महीनों से जारी तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच दुनिया के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही कूटनीतिक खींचतान अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता पूरा हो चुका है. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. 

ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी भी हटा ली जाएगी. इस घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

 ट्रंप का बड़ा दावा- ईरान के साथ डील पूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर दावा किया कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है. ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शुल्क के खोला जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना द्वारा लागू नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देने की भी घोषणा की. ट्रंप ने लिखा, "दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो. तेल को बहने दो. हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह नहीं बताया कि ईरान के साथ हुई डील में और कौन-कौन सी शर्तें शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- ‘ये देशद्रोह की शुरुआत...’, PoK में प्रदर्शनकारियों को ख्वाजा आसिफ की धमकी, जानें कुरान का हवाला देकर क्या कहा?

19 जून को होगा आधिकारिक समझौता

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है. उन्होंने बताया कि इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि लंबी और गहन बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संभव हो पाया है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति जताई है.

कतर, सऊदी अरब और तुर्किये की भूमिका की सराहना

शहबाज शरीफ ने इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कतर के नेतृत्व की सराहना की. साथ ही सऊदी अरब और तुर्किये के नेतृत्व को भी इस समझौते तक पहुंचने में अहम योगदान देने के लिए धन्यवाद दिया. शरीफ ने कहा कि अब मध्यस्थ देशों की ओर से इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में समझौते को लागू करने की तैयारी, तकनीकी मुद्दों और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी ताकि 19 जून को होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें.


 

Published at : 15 Jun 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump Strait Of Hormuz US Iran Peace Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका-ईरान पीस डील के बाद होर्मुज पर टैक्स लगेगा या नहीं? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा
अमेरिका-ईरान पीस डील के बाद होर्मुज पर टैक्स लगेगा या नहीं? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा
विश्व
अमेरिका ईरान के बीच हो गया शांति समझौता, ट्रंप ने किया ऐलान, होर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी
अमेरिका ईरान के बीच हो गया शांति समझौता, ट्रंप ने किया ऐलान, होर्मुज खोलने को भी मिली मंजूरी
विश्व
US-Iran Peace Deal: शांति समझौते के लिए मान गया ईरान, फिर भी अमेरिका पर नहीं यकीन, कहा- 'दुश्मन हमारे आगे...'
शांति समझौते के लिए मान गया ईरान, फिर भी अमेरिका पर नहीं यकीन, कहा- 'दुश्मन हमारे आगे...'
विश्व
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
पीएम मोदी संग सेल्फी, गले मिले, मजबूत बॉन्डिंग, पीछे बज रहा आरी आरी आरी... मैक्रों ने शेयर किया धुरंधर का गाना
हरियाणा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें आपको क्या करना होगा
हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया की शुरुआत, घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO, जानें क्या करना होगा
इंडिया
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
2027 में यूपी में किसके साथ गठबंधन करेंगे ओवैसी? फेंक दिया तुरुप का इक्का, अखिलेश का क्यों लिया नाम
स्पोर्ट्स
IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान
IND W vs PAK W: 64 रन की हार से बौखलाईं पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना, दे दिया ये अजीब बयान
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?
विश्व
ट्रंप-पुतिन की 55 मिनट की फोनकॉल क्या रुकने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध, जानें क्या-क्या हुआ डिस्कस?
ट्रंप-पुतिन की 55 मिनट की फोनकॉल क्या रुकने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध, जानें क्या-क्या हुआ डिस्कस?
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
ट्रेंडिंग
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
चलती कार पर अर्धनग्न होकर स्टंट! युवकों की खतरनाक हरकतें VIDEO में कैद, फूटा लोगों का गुस्सा
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget