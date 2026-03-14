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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान में सबसे ताकतवर हमला! अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर बरसाए बम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दी चेतावनी

ईरान में सबसे ताकतवर हमला! अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर बरसाए बम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दी चेतावनी

US-Israel-Iran War: अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर सबसे ताकतवर हवाई हमले किए, जिसमें सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Mar 2026 07:35 AM (IST)
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US-Israel-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं (CENTCOM) ने ईरान के महत्वपूर्ण खर्ग द्वीप पर सबसे ताकतवर हवाई हमले किए हैं. उन्होंने साफ किया कि इस हमले में ईरानी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट किया गया, लेकिन तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा गया.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अभी मेरे निर्देश पर, अमेरिकी सेनाओं ने मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे ताकतवर हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया और ईरान के खर्ग द्वीप के सभी सैन्य लक्ष्य पूरी तरह नष्ट कर दिए.' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने द्वीप पर तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं नष्ट करने का फैसला किया.'

जानें खर्ग द्वीप की अहमियत

खर्ग द्वीप, जो ईरान के उत्तरी फारस की खाड़ी में स्थित है, ईरान के कच्चे तेल का लगभग 90% निर्यात संभालता है. यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लगभग 483 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और लगभग 24 किलोमीटर मुख्य भूमि से दूर है. CNBC के मुताबिक, यहां एक दिन में लगभग 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में बाधा डाली गई तो वह तुरंत अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवर शुरू करेगा. ईरान या कोई और यदि इस मार्ग की आवाजाही में हस्तक्षेप करता है, तो मैं तुरंत इस फैसले पर पुनर्विचार करूंगा.

अमेरिकी सेना की तैनाती

अमेरिका ने इस क्षेत्र में 2,500 अतिरिक्त मरीन और तीन युद्धपोत भेजे हैं. ट्रंप ने कहा कि ईरान के जहाजों पर हमले अंतिम कोशिश हैं और अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा. ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद रखने का प्रयास करेगा. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि अभियान 'योजना के अनुसार चल रहा है और इसका उद्देश्य ईरान की सभी महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना है, जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा.'

Published at : 14 Mar 2026 06:44 AM (IST)
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