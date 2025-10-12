हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल

गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल

Shooting in South Carolina: शनिवार (11 अक्टूबर) को भी अमेरिका के मिसिसिपी के लीलैंड में हाई स्कूल होमकमिंग फुटबॉल गेम के आयोजन से पहले भयानक गोलीबारी हुई. इसमें गोली लगने से कई लोगों की जान चली गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Oct 2025 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका में पिछले काफी दिनों से लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं. अब अमेरिकी राज्य दक्षिण कैरोलिना रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को तड़के गोलियों की आवाज से दहल उठा है. इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं.

यह घटना अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सेंट हेलेना आईलैंड पर एक भीड़भाड़ वाले बार में हुई. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, सेंट हेलेना आईलैंड पर विलिज बार एंड ग्रिल में लोगों की भीड़ के बीच अचानक गोलियां चलने लगीं. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.

अधिकारियों ने कहा कि जब शेरिफ के डिप्टी घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी और कई लोग गोली लगने से घायल पाए गए.

अधिकारियों ने बयान जारी कर दी जानकारी

ब्यूफोर्ट काउंटी के शेरिफ के कार्यालय ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया. कार्यालय ने कहा, ‘घटना के दौरान कई पीड़ित और चश्मदीद गोलीबारी से बचने के लिए आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और प्रोपर्टीज में छिपने के लिए भागे. यह सभी के लिए एक दुखद और कठिन समय है. हम आपसे धैर्य रखने की अपील करते हैं क्योंकि हम इस घटना की जांच जारी रखे हुए हैं. हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं.’

पीड़ितों की पहचान के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं

अधिकारियों ने इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, वहीं कम से कम 20 लोग घायल हैं, जिनमें से चार की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों की पहचान की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.

अमेरिकी सांसद ने घटना पर जताया दुख

अमेरिकी सांसद नैंसी मेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में लिखा, ‘ब्यूफोर्ट काउंटी में हुई इस भयानक गोलीबारी की खबर से मैं पूरी तरह से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों, उनके परिवारों और इस भयानक हिंसा से प्रभावित सभी लोगों के साथ है.’

कई बार हो चुकी है गोलीबारी की घटना

अमेरिका में पिछले कुछ समय से लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रहीं हैं. शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को अमेरिका के मिसिसिपी के लीलैंड टाउन में हाई स्कूल होमकमिंग फुटबॉल गेम के आयोजन से पहले भयानक गोलीबारी हुई. इस घटना में कई लोगों की गोली लगने से जान चली गई और कई घायल भी हुए.

यह भी पढे़ेंः गाजा युद्धविराम का जश्न मनाने इजरायल और मिस्र पहुंचेंगे ट्रंप, सहयोगियों से शांति स्थापना के लिए करेंगे अपील

Published at : 12 Oct 2025 11:23 PM (IST)
Tags :
America South Carolina CRIME Mass Shooting In US
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, दिवाली पार्टी में सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

दिवाली पर छिड़ा 'शास्त्रार्थ', 20 या 21 अक्टूबर... ज्योतिषियों में महासंग्राम?
Sandeep Chaudhary: NDA में सीटों का एलान...महागठबंधन में जारी खींचतान !
मोकामा का ‘बाहुबली’ कौन...चुनावी संग्राम में किसको मिलेगा मुकाम?
टिकट के दावेदारों ने दोनोंं पार्टियों की बढ़ाई मुश्किलें! Tejashwi Yadav
Kaun Banega Mukhyamantri: सीट पर घमासान...कब तक खींचतान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Diwali 2025: नुसरत भरूचा ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, दिवाली पार्टी में सज-धजकर पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
इंडिया
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget