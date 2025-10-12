गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
Shooting in South Carolina: शनिवार (11 अक्टूबर) को भी अमेरिका के मिसिसिपी के लीलैंड में हाई स्कूल होमकमिंग फुटबॉल गेम के आयोजन से पहले भयानक गोलीबारी हुई. इसमें गोली लगने से कई लोगों की जान चली गई.
अमेरिका में पिछले काफी दिनों से लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं. अब अमेरिकी राज्य दक्षिण कैरोलिना रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को तड़के गोलियों की आवाज से दहल उठा है. इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो चुकी है और कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं.
यह घटना अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सेंट हेलेना आईलैंड पर एक भीड़भाड़ वाले बार में हुई. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, सेंट हेलेना आईलैंड पर विलिज बार एंड ग्रिल में लोगों की भीड़ के बीच अचानक गोलियां चलने लगीं. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.
अधिकारियों ने कहा कि जब शेरिफ के डिप्टी घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी और कई लोग गोली लगने से घायल पाए गए.
अधिकारियों ने बयान जारी कर दी जानकारी
ब्यूफोर्ट काउंटी के शेरिफ के कार्यालय ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया. कार्यालय ने कहा, ‘घटना के दौरान कई पीड़ित और चश्मदीद गोलीबारी से बचने के लिए आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और प्रोपर्टीज में छिपने के लिए भागे. यह सभी के लिए एक दुखद और कठिन समय है. हम आपसे धैर्य रखने की अपील करते हैं क्योंकि हम इस घटना की जांच जारी रखे हुए हैं. हमारी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ हैं.’
पीड़ितों की पहचान के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं
अधिकारियों ने इस गोलीबारी में चार लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, वहीं कम से कम 20 लोग घायल हैं, जिनमें से चार की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों की पहचान की कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है.
अमेरिकी सांसद ने घटना पर जताया दुख
अमेरिकी सांसद नैंसी मेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में लिखा, ‘ब्यूफोर्ट काउंटी में हुई इस भयानक गोलीबारी की खबर से मैं पूरी तरह से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों, उनके परिवारों और इस भयानक हिंसा से प्रभावित सभी लोगों के साथ है.’
कई बार हो चुकी है गोलीबारी की घटना
अमेरिका में पिछले कुछ समय से लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रहीं हैं. शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को अमेरिका के मिसिसिपी के लीलैंड टाउन में हाई स्कूल होमकमिंग फुटबॉल गेम के आयोजन से पहले भयानक गोलीबारी हुई. इस घटना में कई लोगों की गोली लगने से जान चली गई और कई घायल भी हुए.
