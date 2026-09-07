Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका में रनवे पर गाड़ियों से टकराया विमान, आग लगने से पांच की मौत

अमेरिका में रनवे पर गाड़ियों से टकराया विमान, आग लगने से पांच की मौत

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को अमेजन प्राइम एयर की कार्गो फ्लाइट 7598 रनवे से आगे निकल गई. गाड़ियों से टकराते के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई, जिसमें पांच लोगों की मौत और पांच घायल हो गए.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को भीषण हादसा हो गया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं पांच लोग घायल बताए जा रहे हैं. यहां अमेजन प्राइम एयर का एक कार्गो विमान रनवे से आगे निकल गया था. कई गाड़ियों से टकराने के बाद एयरपोर्ट में आग लग गई.

हादसे के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने सभी रनवे और टैक्सीवे बंद कर दिए और जमीन पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई. इससे व्यस्त मियामी एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन प्रभावित हुआ. 

दोपहर करीब दो बजे हुआ हादसा

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, प्राइम एयर की फ्लाइट 7598 रविवार को स्थानीय समयानुसार करीब दोपहर दो बजे एयरपोर्ट के तिरछे रनवे से आगे निकल गई. विमान एयरपोर्ट के उत्तर-पश्चिमी छोर पर कई गाड़ियों से टकराने के बाद रुका. इसके बाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त आग लग गई.

बीबीसी के मुताबिक, इस हादसे के बाद बड़े पैमाने पर इमरजेंसी कार्रवाई की गई. विमान में लगी आग और ईंधन के रिसाव को संभालने के लिए कई टीमें मौके पर पहुंचीं. अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर्स ने एयरपोर्ट पर 'फुल ग्राउंड स्टॉप' लागू कर दिया, जिससे कई घंटों तक उड़ानें रोक दी गईं.

नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) का कहना है कि उसने हादसे की जांच के लिए एक गो टीम भेजी है और सोमवार को अपनी जांच के नतीजों के बारे में मीडिया को जानकारी देगा.

सभी रनवे और टैक्सीवे किए गए बंद

हादसे के बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी रनवे और टैक्सीवे बंद कर दिए गए. अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय समयानुसार दोपहर तीन बजे तक एयरपोर्ट पर रनवे और टैक्सीवे बंद थे.

इस वजह से एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में बाधा आई और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुईं.

एफएए करेगा हादसे की जांच

अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने घटना की जांच करने की बात कही है. हादसे के कारणों और विमान के रनवे से आगे निकलने की परिस्थितियों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.

यह भी पढ़िएः Xप्लेन: ब्रिक्स सम्मेलन में क्या पश्चिम के साथ रिश्ते बिगाड़े बिना रूस-चीन का संतुलन साध पाएगा भारत?

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Miami Amazon Prime Air Cargo Plane Incident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
'7वीं पीढ़ी से पहले हिंदू समाज को संगठित...', जानें क्या बोले मोहन भागवत
'अब RSS हर जगह किया जाता स्वीकार, विरोधी भी करते काम की वैल्यू' - मोहन भागवत
विश्व
RSS का काम नफरत नहीं 'शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
'RSS का काम नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत
विश्व
नेपाल बाढ़: ‘चिलिमे सुरंग में बचाव अभियान जारी’, क्या बोले भारतीय राजदूत?
नेपाल बाढ़: ‘चिलिमे सुरंग में बचाव अभियान जारी’, क्या बोले भारतीय राजदूत?
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
2023 की तरह इजरायल को 'लहूलुहान' करने का प्लान बना रहा ईरान- रिपोर्ट में खुलासा
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से दिल्ली की सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
सत्य निकेतन: मलबों में जिंदगी, 10.30 घंटों से सांसें थमी, हर हाथ प्रार्थना को उठे
क्रिकेट
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल
साउथ सिनेमा
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों और अरबों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
एक साल में दी थीं 35 फिल्में, 369 कारों के मालिक, जानें ममूटी की दिलचस्प बातें
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
ट्रेंडिंग
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
चेन्नई मेट्रो में गर्लफ्रेंड से ब्याज की तुलना, विज्ञापन पर मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
Android का Logo हरा Robot ही क्यों है? जानें इसके पीछे की पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
किस देश के पास कितने Aircraft Carrier, समंदर में कौन सबसे ताकतवर?
किस देश के पास कितने Aircraft Carrier, समंदर में कौन सबसे ताकतवर?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget