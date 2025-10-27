जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने ऐसा ऐलान किया, जिसने तकनीकी और राजनीतिक दोनों दुनिया को हैरान कर दिया. उन्होंने कहा कि देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मंत्री, डिएला, गर्भवती हैं और जल्द ही 83 AI सहयोगियों को जन्म देंगी. हालांकि गर्भवती शब्द प्रतीकात्मक था इसका मतलब है कि डिएला अब 83 नए AI असिस्टेंट मॉड्यूल्स तैयार कर रही हैं, जो अल्बानियाई संसद के हर सांसद के साथ मिलकर काम करेंगे.

प्रधानमंत्री रामा ने बताया कि 2026 तक संसद के सभी 83 सदस्यों को अपना-अपना AI सहयोगी मिलेगा. ये AI मॉड्यूल्स सत्र की पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड करेंगे, भाषणों के नोट्स तैयार करेंगे और सांसदों को नीति-निर्माण में सहायता देंगे. रामा ने कहा कि अगर कोई सांसद सत्र का कोई हिस्सा मिस कर दे तो यह AI असिस्टेंट तुरंत जानकारी देगा कि क्या चर्चा हुई और क्या जवाब देना है. उन्होंने बताया कि इन AI असिस्टेंट्स का डेटा और प्रशिक्षण डिएला से लिया जाएगा, यानी वे डिएला की डिजिटल संतानें होंगी.

डिएला कौन है और कैसे काम करती है

डिएला (DIELA) को सितंबर 2024 में अल्बानिया की पहली AI मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था. वह पारंपरिक अल्बानियाई परिधान में एक वर्चुअल महिला अवतार के रूप में दिखाई देती है. उसका नाम डिएला अल्बानियाई भाषा में सूरज का प्रतीक है. जनवरी 2024 में इसे e-Albania प्लेटफ़ॉर्म पर लॉन्च किया गया, जहां यह नागरिकों को सरकारी सेवाएं, दस्तावेज, और परमिट ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद करती है.

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम

एडी रामा ने बताया कि डिएला का उद्देश्य केवल डिजिटल सेवाएं देना नहीं है, बल्कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी को नई दिशा देना है. डिएला अब पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी सार्वजनिक खरीद प्रणाली की निगरानी करेगी. हर सरकारी टेंडर, अनुबंध और फंडिंग उसके नियंत्रण में होगी. रामा ने कहा कि अब कोई भी सरकारी सौदा छिपा नहीं रहेगा. नागरिक यह देख पाएंगे कि पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है. डिएला की निगरानी में भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाएगी.

