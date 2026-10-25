Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपुलिस पर फेंके पटाखे, सड़कों पर आग... क्यों जल रहा अल्बानिया?

पुलिस पर फेंके पटाखे, सड़कों पर आग... क्यों जल रहा अल्बानिया?

अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी पुलिस की तरफ आतिशबाजी के रॉकेट दागे, जो वहां जाकर फटने लगे. सड़कों पर आग ही आग फैली नजर आई.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 25 Oct 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

अल्बानिया की राजधानी तिराना में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान हैरी पॉटर की किसी फिल्म के जैसा दृश्य दिखा. बस फर्क इतना था कि वहां न तो कोई जादूगर थे और न ही वहां कोई उसका कोई सुखद अंत होता दिखाई दिया. तिराना में प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी पुलिस पर आतिशबाजी की बौछार कर दी, जिससे सड़कें आग के नजारे में तब्दील हो गईं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शनिवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दंगा-रोधी पुलिस की तरफ आतिशबाजी के रॉकेट दागे, जो वहां जाकर फटने लगे. रॉयटर्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और कृषि मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर आग लगा दी, जिसके जवाब में दंगा-रोधी पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारों और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया.

तिराना समेत कई जगहों पर प्रदर्शन
दरअसल अल्बानिया में सरकार के कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शिक्षा के खराब स्तर को लेकर छात्रों के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शन इस महीने के बीच में तिराना और अल्बानिया के अन्य शहरों में फैल गए हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने सरकारी इमारतों और बैंकों को निशाना बनाया. इसके अलावा दुकानों की खिड़कियां तोड़ीं और पुलिस पर फेंकने के लिए सड़क के पत्थर उखाड़ लिए.

रॉयटर्स के मुताबिक, यह अशांति गर्मियों में हुए उन विरोध-प्रदर्शनों के बाद शुरू हुई है, जो काफी हद तक शांतिपूर्ण थे. ये प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर द्वारा समुद्र तट पर एक लग्जरी प्रोजेक्ट के खिलाफ किए गए थे.

तिराना में प्रदर्शनकारियों ने पिछले हफ्ते पुलिस पर फ्लेयर्स, फायरबॉम्ब और आतिशबाजी भी फेंकी थी. छात्रों ने ट्यूशन फीस कम करने, शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इनमें से कुछ छात्र रामा सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में भी शामिल हो गए हैं.

अल्बानिया में हो रहे ये विरोध प्रदर्शन फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल सहित कई यूरोपीय देशों में चल रहे प्रदर्शनों का ही हिस्सा हैं. इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार और शिक्षा से लेकर जीवन-यापन की लागत, पेंशन और आवास जैसे कई मुद्दे शामिल हैं.

ये भी पढ़ें

'ऐसे लोगों को आने दिया जो...', फ्रांस प्रोटेस्ट पर ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 25 Oct 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Protest Albania Tirana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ऐसे लोगों को आने दिया जो...', फ्रांस प्रोटेस्ट पर ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप
'ऐसे लोगों को आने दिया जो...', फ्रांस प्रोटेस्ट पर ये क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप
विश्व
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा- 'अवैध कब्जे वाले...'
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा- 'अवैध कब्जे वाले...'
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
विश्व
'डील नहीं हुई तो हमला तय', ट्रंप ने ईरान को फिर दिखाई आंख, बताई आखिरी तारीख
'डील नहीं हुई तो हमला तय', ट्रंप ने ईरान को फिर दिखाई आंख, बताई आखिरी तारीख
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ एपी सिंह, पाक को चेतावनी!
'कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले IAF चीफ, पाक को चेतावनी!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
लखनऊ में वकीलों के चैंबरों पर चला बुलडोजर, नाराज वकील बोले- 2027 में देंगे जवाब
बॉलीवुड
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
दलेर मेहंदी विवाद के बाद बेटे गुरदीप ने पिता को बताया था फर्स्ट क्लास, अब बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला
क्रिकेट
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
टीम इंडिया के 3 धुरंधर मचा रहे गदर, दुनिया में किसी के पास नहीं इनका तोड़
विश्व
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
फ्रांस में सड़कों पर उतरे लाखों लोग, प्रदर्शन में बवाल, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार
इंडिया
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
स्टिंग ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन? कर्नाटक में शिवकुमार को लेकर हो सकता है राजनीतिक घमासान
हेल्थ
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
रह-रहकर आ रही खांसी, कहीं पॉल्यूशन का शिकार तो नहीं हो गए आप?
एग्रीकल्चर
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
रबी किसानों के लिए खुशखबरी! खाद के छिड़काव पर मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget