दिवाली पर मिलान में फंसे भारतीयों को लाने एअर इंडिया भेजेगा स्पेशल फ्लाइट, विमान में आई थी तकनीकी खराबी

दिवाली पर मिलान में फंसे भारतीयों को लाने एअर इंडिया भेजेगा स्पेशल फ्लाइट, विमान में आई थी तकनीकी खराबी

Air India: एअर इंडिया की फ्लाइट AI138 के साथ दो महीने पहले 16 अगस्त को भी ऐसी ही घटना घट चुकी है, जब विमान में पुशबैक के दौरान तकनीकी खराबी पाई गई और यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 19 Oct 2025 07:54 PM (IST)
एअर इंडिया ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) की दोपहर में मिलान में फंसे लोगों को वापस भारत लाने के लिए विशेष विमान भेजने की घोषणा की है. एयरलाइन ने विशेष विमान से मिलान में शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) से फंसे 256 यात्रियों को वापस भारत लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है. दरअसल, एअर इंडिया की फ्लाइट AI138 शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी. लेकिन तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद से फ्लाइट के यात्री मिलान में फंसे हैं.

एअर इंडिया ने रविवार (19 अक्टूबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में एयरलाइन ने कहा, ‘एअर इंडिया आज रविवार (19 अक्टूबर) को तकनीकी खराबी के कारण कैंसिल हुए फ्लाइट AI138 के फंसे यात्रियों को मिलान से वापस लाने के लिए एक विशेष विमान भेजेगी.’

एअर इंडिया ने कहा कि उसने सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में रहने और भोजन सहित सभी प्रकार की तत्काल सुविधा दी है. इसके अलावा, यात्रियों की इच्छा के मुताबिक उन्हें पूरा रिफंड या कॉम्प्लीमेंट्री रिशेड्यूलिंग की भी व्यवस्था दी जा रही है. एयरलाइन ने कहा कि हम अपने सभी यात्रियों को हर तरह की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

फ्लाइट AI138 में पहले भी आ चुकी है तकनीकी खराबी

एअर इंडिया की फ्लाइट AI138 के साथ शुक्रवार (17 अक्टूबर) से दो महीने पहले 16 अगस्त को भी ऐसी ही घटना घट चुकी है, जब विमान में पुशबैक के दौरान तकनीकी खराबी पाई गई और यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था.

उस घटना के बारे में एयरलाइन ने कहा था, ‘जब विमान मिलान से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था, तब विमान में एक मेंटेनेंस की दिक्कत सामने आई. इसके बाद ऑपरेटिंग क्रू जरूरी फ्लाइट ड्यूटी टाइम के लिमिटेशन्स के अंतर्गत आ गया, जिससे उनके लिए उड़ान जारी रखना बेहद असुरक्षित और अनुचित हो गया था. इसलिए यात्रा को कैंसिल कर दिया गया.’

Published at : 19 Oct 2025 07:50 PM (IST)
