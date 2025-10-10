एक्सप्लोरर
एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्या, की गई दुबई डायवर्ट
विएना से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-154 को बीच आसमान में एक तकनीकी गड़बड़ी के संदेह के कारण अचानक दुबई डायवर्ट करना पड़ा. विमान उस वक्त लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, जब पायलट को एक संभावित तकनीकी समस्या का संकेत मिला. तभी विमान को दुबई मोड़ दिया गया.
(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)
(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान को अमेरिका नहीं देगा मिसाइलें, US वॉर डिपार्टमेंट ने दावों को कर दिया सिरे से खारिज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या विस्फोट: CM योगी ने हादसे पर जताया दुख, घायलों की हर संभव मदद करने के दिए निर्देश
इंडिया
Firecrackers Sale in Delhi-NCR: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में शुरू हो जाएगी पटाखों की बिक्री? सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
स्पोर्ट्स
शिवम दुबे का तूफानी शो, 62 गेंदों में शतक, एक ओवर में जड़े 4 छक्क
Advertisement
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
विश्व
7 Photos
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL