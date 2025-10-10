एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्या, की गई दुबई डायवर्ट

विएना से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-154 को बीच आसमान में एक तकनीकी गड़बड़ी के संदेह के कारण अचानक दुबई डायवर्ट करना पड़ा. विमान उस वक्त लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, जब पायलट को एक संभावित तकनीकी समस्या का संकेत मिला. तभी विमान को दुबई मोड़ दिया गया.

(ये एक ब्रेकिंग ख़बर है इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है)