एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री

इटली के मिलान शहर से त्यौहार पर भारत लौटने वाले 255 यात्रियों की दिवाली फीकी पड़ गई. एअर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण शुक्रवार (17 अक्तूबर 2025) को उड़ान रद्द करनी पड़ी. इस वजह से यात्रियों को मिलान में ही रोक दिया गया, हालांकि उनके ठहरने की व्यवस्था की गई.

कंपनी की तरफ से कहा गया, "17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली जाने वाली एआई 138 उड़ान को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है. सीमित उपलब्धता के कारण एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र के बाहर ठहरने की व्यवस्था की गई."

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)