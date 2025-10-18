हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री

एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री

एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Oct 2025 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

इटली के मिलान शहर से त्यौहार पर भारत लौटने वाले 255 यात्रियों की दिवाली फीकी पड़ गई. एअर इंडिया की ड्रीमलाइनर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण शुक्रवार (17 अक्तूबर 2025) को उड़ान रद्द करनी पड़ी. इस वजह से यात्रियों को मिलान में ही रोक दिया गया, हालांकि उनके ठहरने की व्यवस्था की गई.

कंपनी की तरफ से कहा गया, "17 अक्टूबर को मिलान से दिल्ली जाने वाली एआई 138 उड़ान को तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई. सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है. सीमित उपलब्धता के कारण एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र के बाहर ठहरने की व्यवस्था की गई."

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 18 Oct 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
कब से शुरू होगी भारत-चीन के बीच हवाई सेवा? सामने आई तारीख, इस एयरलाइंस ने किया ऐलान
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
Airstrike In Afghanistan: अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
अफगानिस्तान में क्रिकेटरों की मौत पर ICC लेगा एक्शन? जय शाह ने जताया दुख
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
टेलीविजन
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत कई स्टार्स हुए शामिल, देखें इनसाइड तस्वीरें
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने नए घर में रखी ग्रैंड दिवाली पार्टी, जैकी श्रॉफ समेत पहुंचे ये स्टार्स
दिल्ली NCR
दिल्ली: JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, इस बात को लेकर जमकर हुआ बवाल
दिल्ली: JNU में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प, इस बात को लेकर जमकर हुआ बवाल
फूड
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget