अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट) में करारी हार का सामना करना पड़ा है, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदनों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया है. इस राजनीतिक उलटफेर के बाद दुनिया भर में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को रोकने के लिए मजबूर कर सकते हैं?

चुनावी झटका और ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में महंगाई, अर्थव्यवस्था और ईरान के साथ चल रहे खर्चीले और तनावपूर्ण युद्ध को लेकर जनता के बीच गहरा असंतोष देखा गया. खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी यह स्वीकार किया है कि ईरान के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष और उसके कारण आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के दामों ने रिपब्लिकन पार्टी की हार में बड़ी भूमिका निभाई.

अमेरिकी जनता का एक बड़ा वर्ग इस युद्ध के आर्थिक परिणामों और लंबी अनिश्चितता से त्रस्त था. यही वजह है कि चुनावों में डेमोक्रेट्स ने भारी बढ़त हासिल करते हुए कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना परचम लहरा दिया.

क्या डेमोक्रेट्स सीधे तौर पर युद्ध रोक सकते हैं?

अमेरिकी संविधान और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को देखें तो इसका सीधा जवाब है नहीं, केवल कांग्रेस में बहुमत होने मात्र से डेमोक्रेट्स ट्रंप को ईरान युद्ध तुरंत बंद करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं कर सकते. इसके पीछे कई संवैधानिक और व्यावहारिक कारण हैं.

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां: अमेरिकी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति देश का मुख्य कार्यकारी और सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ होता है. विदेश नीति और सैन्य अभियानों के संचालन में राष्ट्रपति के पास व्यापक अधिकार होते हैं, जिन्हें केवल संसद में बहुमत के आधार पर सीधे तौर पर छीना नहीं जा सकता.

राष्ट्रपति का वीटो पावर: भले ही डेमोक्रेट्स ने हाउस और सीनेट दोनों में बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन राष्ट्रपति के पास 'वीटो पावर' होता है. यदि डेमोक्रेट्स ईरान युद्ध को रोकने या अमेरिकी सेना की फंडिंग रोकने के लिए कोई कड़ा कानून पारित भी करते हैं, तो राष्ट्रपति ट्रंप उसे वीटो (अस्वीकार) कर सकते हैं. उस वीटो को पलटने के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों में दो-तिहाई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि डेमोक्रेट्स के पास मौजूदा मामूली बहुमत से हासिल करना बेहद कठिन है.

फंडिंग और बजट पर नियंत्रण का हथियार: अमेरिकी संविधान कांग्रेस को देश की तिजोरी और बजट पर नियंत्रण देता है. सिद्धांत रूप में, डेमोक्रेट्स सैन्य अभियानों या युद्ध के लिए मिलने वाले फंड को रोककर या सीमित करके प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं. हालांकि, युद्ध के बीच में सैनिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर ऐसा कदम उठाना राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा होता है, और इसका ठीकरा अक्सर विपक्षी पार्टी पर ही फोड़ दिया जाता है.

डेमोक्रेट्स की जीत का वास्तविक प्रभाव क्या होगा?

भले ही डेमोक्रेट्स ट्रंप को सीधे तौर पर युद्ध रोकने के लिए मजबूर न कर सकें, लेकिन कांग्रेस पर नियंत्रण मिलने से उनके हाथों में कुछ शक्तिशाली राजनीतिक औजार जरूर आ गए हैं.

संसदीय जांच और दबाव: डेमोक्रेट्स अब हाउस और सीनेट की समितियों के अध्यक्ष पद संभालेंगे. वे ईरान युद्ध की शुरुआत, रणनीतिक विफलताओं और उसके आर्थिक प्रभावों पर तीखी संसदीय जांच बिठा सकते हैं. इससे प्रशासन पर जनता के सामने जवाब देने का भारी नैतिक और राजनीतिक दबाव बनेगा.

युद्ध शक्तियों से जुड़े प्रस्ताव: कांग्रेस युद्ध शक्तियों के अधिनियम का उपयोग करके राष्ट्रपति के सैन्य अधिकारों पर लगाम कसने के लिए नए प्रस्ताव ला सकती है. हालांकि ट्रंप के वीटो के कारण इसे कानून बनना आसान नहीं होगा, लेकिन यह व्हाइट हाउस की नीतियों के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक संदेश जरूर होगा.

सार्वजनिक विमर्श को दिशा देना: चूंकि इस चुनाव में जनता ने युद्ध और महंगाई के खिलाफ स्पष्ट जनादेश दिया है, इसलिए डेमोक्रेट्स इस मुद्दे का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन की नीतियों को कटघरे में खड़ा करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिए कर सकते हैं.

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कड़ा संदेश जरूर दे दिया है कि देश की जनता ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से ऊब चुकी है और इसके आर्थिक दुष्परिणामों से परेशान है. खुद ट्रंप और उनके सहयोगियों ने इस हार के पीछे युद्ध को एक बड़ा कारण माना है.

लेकिन संवैधानिक शक्तियों की सीमा और राष्ट्रपति के पास मौजूद वीटो अधिकार के चलते, केवल कांग्रेस के दोनों सदनों में जीत हासिल कर लेने से डेमोक्रेट्स ट्रंप को रातों-रात युद्ध रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस और नई कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, जो अमेरिकी विदेश नीति की अगली दिशा तय करेगा.

यह वीडियो अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के उन परिणामों और राजनीतिक समीकरणों का विस्तार से विश्लेषण करता है जिनके कारण ट्रंप प्रशासन को कांग्रेस में हार का सामना करना पड़ा.