अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया, जिसने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है. यहां हत्या के एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद तालिबानी अधिकारों ने दोषी मंगल नाम के शख्स को 13 साल के बच्चे के हाथों गोली मरवा दी. एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसे देखने के लिए करीब 80 हजार लोग पहुंचे थे. संयुक्त राष्ट्र ने इसे अमानवीय कृत्य करार देते हुए इसकी निंदा की है.

13 वर्षीय बच्चे ने परिवार के कातिल को मारी गोली

तालिबानियों ने 13 साल के एक बच्चे से स्टेडियम में सब के सामने दोषी शख्स को गोली करने के लिए कहा. उस बच्चे ने वैसा ही किया. दरअसल दोषी शख्स ने इसी बच्चे के परिवार के 13 लोगों की हत्या की थी, जिसमें कई बच्चें और महिलाएं भी शामिल थीं. इसके बाद अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार और तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने उसकी फांसी की मंजूरी दी.

यूएन ने इस घटना को क्रूर बताया

तालिबान अधिकारियों ने फांसी से पहले उस 13 साल के बच्चे से पूछा कि क्या वह आरोपी को माफ करना चाहता है तो बच्चे ने इनकार कर दिया. इसके बाद अधिकारी ने बच्चे को बंदूक देकर सामने खड़े शख्स पर गोली चलाने को कहा. खोस्त पुलिस के मुताबिक मरने और मारने वाले दोनों रिश्तेदार थे. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन ने इस घटना को क्रूर और असामान्य सजा बताया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के उलट है.

This is the face of my country, Afghanistan in 2025. 💔

Around 80,000 people gathered in #Khost province to watch the public execution of a man by the Taliban.

Islamic extremism is surging, and the Taliban have turned Afghanistan into a ticking time bomb. pic.twitter.com/wNflCVQxB1 — Ahmad Sharifzad (@AhmadSharifzad) December 3, 2025

इस साल के शुरुआत में लड़के के घर पर हुआ हमला

कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवारों की ओर से माफी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. स्थानीय निवासी मुजीब रहमानी ने इस घटना को सही ठहराते हुए कहा कि अब भविष्य में कोई किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगा. आधिकारिक नोटिस में इस कार्यक्रम में जनता की उपस्थिति को प्रोत्साहित किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक मंगल उन कई व्यक्तियों में शामिल था, जिसने जनवरी 2025 में एक घर पर हमला किया था, जिसमें तीन महिलाओं और समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी.