अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच दोहा बैठक में सीजफायर का ऐलान हो गया है. इस बीच तालिबान के उप-गृहमंत्री मावलवी मुहम्मद नबी ओमारी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ने पाक आर्मी को आक्रमणकारी घोषित कर दिया तो उन्हें भारतीय सीमा तक खदेड़ देंगे.

सीएनएन-न्यूज18 के अनुसार, ओमारी ने पाकिस्तानी सेना को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अफगान जनजातियां और राष्ट्र एक बार आपको धार्मिक आदेश द्वारा आक्रमणकारी घोषित कर दें तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि आपको भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी.

दूसरों के इच्छा से काम करता है पाकिस्तान: ओमारी

मावलवी मुहम्मद नबी ओमारी ने इस्लामाबाद के नागरिकों और सैन्य नेतृत्व की तीखी आलोचना की. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन हर काम दूसरों की इच्छा के अनुसार करता है और आपने हाल ही में शहबाज़ शरीफ़ का ट्रंप से चापलूसी भरे लहजे में बात करते हुए वीडियो देखा होगा.

ओमारी ने संभावित क्षेत्रीय दावों का भी संकेत दिया और कहा कि मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि डूरंड रेखा के पार के क्षेत्र, जो कभी अफगानिस्तान द्वारा खो दिए गए थे, वो आखिरकार अफगान क्षेत्र में वापस आ सकते हैं.

पाकिस्तान ने तोड़ा था सीजफायर: तालिबान नेता

तालिबानी नेता की तरफ से ये चेतावनी अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच आई है, जहां हाल ही में सीमा पार झड़पें हुई हैं. काबुल ने इस्लामाबाद पर 48 घंटे के युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिसके तहत लगभग एक हफ़्ते से चल रही लड़ाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए.

दोहा में दोनों देशों के बीच बनी सहमति

दोनों देशों को लेकर कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में बैठक का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान तत्काल युद्धविराम पर सहमत हुए. इसके बाद आगे की बैठक इंस्ताबुल में आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें

दीयों और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो', अखिलेश यादव के बयान पर भड़की VHP, कहा- खुद को यदुवंशी बताने वाले जिहादियों...