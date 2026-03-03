हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'पाकिस्तान से राजनयिक रिश्ते खत्म...' सीमा पर छिड़ी जंग के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दी चेतावनी

Pakistan- Afghanistan Border Clash: अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पक्तिका प्रांत में अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान का एक बख्तरबंद टैंक नष्ट कर दिया, जो अफगान इलाके की ओर गोले दाग रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: हर्षित गौतम | Updated at : 03 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच काबुल से बड़ा बयान सामने आया है. अफगान सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई जारी रहती है, तो दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म करने तक का कदम उठाया जा सकता है. यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब डूरंड लाइन पर पिछले कई दिनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष जारी है.

पाकिस्तान उच्चायोग बंद करने की चेतावनी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने कहा कि यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हमले जारी रखता है, तो काबुल में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग को बंद किया जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी कार्रवाई में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे निशाना बन रहे हैं. फितरत ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कड़े कूटनीतिक कदम उठा सकता है.

डूरंड लाइन पर पांच दिन से संघर्ष
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2,600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर पिछले पांच दिनों से भारी गोलीबारी हो रही है. अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उनकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई अहम पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इनमें खोस्त के अली-शेर जिला, जलालाबाद, कंधार के सीमावर्ती इलाके और काबुल से जुड़े क्षेत्र शामिल बताए गए हैं.

दोनों ओर से भारी गोलाबारी
अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दिनों की तुलना में लड़ाई की तीव्रता कुछ कम हुई है, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण हैं. यह टकराव पिछले महीने उस समय शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर आतंकियों को निशाना बनाने का दावा किया था. इसके बाद तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी.

पाकिस्तानी टैंक नष्ट करने का दावा
सोमवार को अफगान रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पक्तिका प्रांत में अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान का एक बख्तरबंद टैंक नष्ट कर दिया, जो अफगान इलाके की ओर गोले दाग रहा था. मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खोवाराजमी ने कहा कि अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं और 25 से अधिक सैन्य चौकियों पर अफगान झंडा फहराया गया है.

बगराम एयर बेस पर हमले की कोशिश
अफगान पुलिस के अनुसार, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने काबुल के पास स्थित बगराम एयर बेस पर बमबारी की कोशिश की, लेकिन अफगान एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नाकाम कर दिया. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बगराम एयर बेस पहले अमेरिकी सेना का बड़ा केंद्र रहा है.

Published at : 03 Mar 2026 05:20 PM (IST)
Pakistan Afghanistan  Durand Line
Embed widget